Juliano Floss é chamado para o quarto secreto no BBB 26

Publicado em 4 de março de 2026 às 13:05
Por volta das 11h30 desta quarta-feira (4), Juliano Floss foi chamado para entrar no quarto secreto, a convite de Breno Corã.
Para não despertar suspeitas dos outros participantes da casa, a produção chamou o dançarino na dispensa e disse que ele foi "selecionado para um desafio".
Na dispensa, Juliano teve de vestir um macacão amarelo e luvas de borracha. Em seguida, ele foi buscado por um dummy e levado para a porta de saída da casa que, na verdade, vai dar no quarto secreto.
Reunidos na sala, os colegas especularam se ele estaria sendo enviado à casa de vidro ou ao quarto branco.
"Nunca é uma coisa só ruim. Sempre vai ter alguma coisa boa. Se for um desafio, ele pode vencer", especulou Alberto Cowboy.
Juliano foi escolhido por Breno, que foi "eliminado" no paredão falso, para visitar o quarto secreto. Além de estar imune, Breno tem acesso a um painel de controle em que pode ver o que estão falando sobre ele na casa.
Ao entrar no quarto, Juliano ficou emocionado e pulou no colo de Breno. "O paredão falso era o meu!", avisou o amigo. "Eu nem dormi essa noite", respondeu Juliano, emocionado.
"Eu vi! Eu assisti tudo, olha aqui", mostrou Breno.
