Breno escolhe Juliano Floss para visitá-lo no quarto secreto

Dançarino vai encontrá-lo no cômodo nesta quarta-feira (4); os dois voltam para a casa do Big Brother Brasil durante o programa ao vivo

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:12

Beneficiado pelo paredão falso do BBB 26 (Globo) nesta terça-feira (3), o biólogo Breno Corã teve a chance de escolher um brother para acompanhá-lo no quarto secreto. Sem titubear, o mineiro elegeu Juliano Floss.

O pipoca foi eleito por 54,66% dos votos e, ao entrar no quarto secreto, conversou brevemente com Tadeu Schmidt e logo ativou cards para ouvir as conversas da casa. Breno ouviu Juliano, Ana Paula, Milena e Samira falando bem dele.

Ana Paula afirmou que o mineiro foi um grande jogador e disse que gosta dele. Sem saber que o amigo continua no jogo, Juliano lamentou a pecha de "traidor" que tentaram imputar a Breno e afirmou: "Foi a pessoa mais leal e tomou rasteira".

O falso eliminado também escutou Babu Santana questionando o motivo dele não ter indicado Jonas ao paredão e Solange Couto dando a entender que o biólogo ficou com receio de puxar Marciele para o embate.

"Não tenho medo de ir ao paredão com ela, não, gente. Respeito, mas não tenho", respondeu Breno para a tela de TV.

Juliano será levado ao encontro do brother no quarto secreto na quarta-feira (4) durante o dia e, à noite, ambos retornarão à casa principal, com o pipoca imunizado.

