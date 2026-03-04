Breno escolhe Juliano Floss para visitá-lo no quarto secreto

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:12
Beneficiado pelo paredão falso do BBB 26 (Globo) nesta terça-feira (3), o biólogo Breno Corã teve a chance de escolher um brother para acompanhá-lo no quarto secreto. Sem titubear, o mineiro elegeu Juliano Floss.
O pipoca foi eleito por 54,66% dos votos e, ao entrar no quarto secreto, conversou brevemente com Tadeu Schmidt e logo ativou cards para ouvir as conversas da casa. Breno ouviu Juliano, Ana Paula, Milena e Samira falando bem dele.
Ana Paula afirmou que o mineiro foi um grande jogador e disse que gosta dele. Sem saber que o amigo continua no jogo, Juliano lamentou a pecha de "traidor" que tentaram imputar a Breno e afirmou: "Foi a pessoa mais leal e tomou rasteira".
O falso eliminado também escutou Babu Santana questionando o motivo dele não ter indicado Jonas ao paredão e Solange Couto dando a entender que o biólogo ficou com receio de puxar Marciele para o embate.
"Não tenho medo de ir ao paredão com ela, não, gente. Respeito, mas não tenho", respondeu Breno para a tela de TV.
Juliano será levado ao encontro do brother no quarto secreto na quarta-feira (4) durante o dia e, à noite, ambos retornarão à casa principal, com o pipoca imunizado.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta