Belo e Gracyanne são procurados pela Justiça por apropriação indébita

Ex-casal deve participar de audiência com ex-locatário, que acusa os famosos de levar itens de imóvel em São Paulo

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:52

Gracyanne Barbosa e Belo se abraçaram, riram e conversaram sobre o futuro
Gracyanne Barbosa e Belo  Crédito: Cadu Pilotto/Globo

A Justiça de São Paulo expediu carta precatória contra Belo e Gracyanne Barbosa em processo por apropriação indébita na capital paulista.

O TJSP estabeleceu prazo para que informem e-mail e telefone atualizados a fim de receberem o link da audiência. Há quase seis anos, o ex-casal é acusado de ter ficado com uma máquina de lavar, um motor de hidromassagem e um filtro de água após o encerramento de um contrato de aluguel.

Em nota enviada à reportagem, a defesa confirmou a existência do processo e afirmou "que o caso já foi encaminhado junto ao Ministério Público para a formalização de um acordo" com a Justiça. "A audiência foi agendada para o mês de abril e terá caráter meramente formal, destinada apenas à ratificação dos termos previamente ajustados".

No início deste ano, em janeiro, o MP-SP propôs que cada um dos réus assumisse metade do valor do prejuízo alegado pela parte autora. Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, o montante total gira em torno de R$ 11,5 mil -quantia que corresponderia aos bens que teriam sido indevidamente apropriados.

LEIA A NOTA COMPLETA

"A assessoria jurídica representada pelo Dr. Antônio Praia informa que o caso já teve encaminhamento junto ao Ministério Público, com a formalização de um Acordo de Não Persecução Penal.

A audiência foi agendada para o mês de abril e terá caráter meramente formal, destinada apenas à ratificação dos termos previamente ajustados.

A defesa já apresentou nos autos os contatos necessários para o envio do link da audiência virtual, reforçando o compromisso com o cumprimento integral das determinações legais.

O assunto segue sendo tratado com serenidade, responsabilidade e respeito às instituições".

