Belo e Gracyanne são procurados pela Justiça por apropriação indébita

A Justiça de São Paulo expediu carta precatória contra Belo e Gracyanne Barbosa em processo por apropriação indébita na capital paulista.
O TJSP estabeleceu prazo para que informem e-mail e telefone atualizados a fim de receberem o link da audiência. Há quase seis anos, o ex-casal é acusado de ter ficado com uma máquina de lavar, um motor de hidromassagem e um filtro de água após o encerramento de um contrato de aluguel.
Em nota enviada à reportagem, a defesa confirmou a existência do processo e afirmou "que o caso já foi encaminhado junto ao Ministério Público para a formalização de um acordo" com a Justiça. "A audiência foi agendada para o mês de abril e terá caráter meramente formal, destinada apenas à ratificação dos termos previamente ajustados".
No início deste ano, em janeiro, o MP-SP propôs que cada um dos réus assumisse metade do valor do prejuízo alegado pela parte autora. Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, o montante total gira em torno de R$ 11,5 mil -quantia que corresponderia aos bens que teriam sido indevidamente apropriados.
"A assessoria jurídica representada pelo Dr. Antônio Praia informa que o caso já teve encaminhamento junto ao Ministério Público, com a formalização de um Acordo de Não Persecução Penal.
A audiência foi agendada para o mês de abril e terá caráter meramente formal, destinada apenas à ratificação dos termos previamente ajustados.
A defesa já apresentou nos autos os contatos necessários para o envio do link da audiência virtual, reforçando o compromisso com o cumprimento integral das determinações legais.
O assunto segue sendo tratado com serenidade, responsabilidade e respeito às instituições".
