Dado Dolabella se filia ao MDB e anuncia pré-candidatura a deputado federal no Rio

Ator diz que pretende defender a família e combater falsas acusações de violência doméstica

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:43

Dado Dolabella se filia ao MDB e anuncia pré-candidatura a deputado federal no Rio Crédito: Reprodução @washingtonreisoficial no Facebook

O ator Dado Dolabella, 45, oficializou nesta terça-feira (3) sua filiação ao MDB do Rio de Janeiro. A cerimônia, realizada na sede regional do partido, marcou também o anúncio de sua pré-candidatura a deputado federal nas eleições deste ano.

No evento, Dolabella afirmou que pretende transformar sua "experiência" em plataforma política. Segundo o ator, suas principais bandeiras serão a "defesa da família" e o combate ao que chamou de "falsas acusações de violência doméstica contra os homens".

A filiação foi anunciada pelo ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente do MDB no Rio de Janeiro Washington Reis, em publicação nas redes sociais. Ele destacou a chegada do ator como um reforço para o partido. "Um nome que chega para somar, com disposição, coragem e compromisso com valores que fazem a diferença na vida das pessoas", escreveu.

"Seguimos fortalecendo nosso time e trabalhando por uma política com equilíbrio e responsabilidade"

Em vídeo divulgado junto ao anúncio, Reis se referiu a Dolabella como "pai de família" e afirmou que o ator "vai arrebentar a boca do balão". A reportagem procurou ligou para o ator e mandou mensagens por WhatsApp e não recebeu retorno.

No final de outubro, a modelo, atriz e empresária Marcela Tomaszewski, 28, acusou Dado de agressão. Ela disse ter sofrido agressões físicas e verbais do então namorado.Dias depois, ele comentou o caso em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

Ele disse que os dois discutiram por causa da quantidade de sal que estava sendo colocada na comida. "Foi tão besta que eu falei assim: 'Cara, pô, você vai entrar nessa energia vou embora então'", disse o ator negando a agressão

Na mesma esntrevista, ele admitiu ter agredido a atriz Luana Piovani, 49, em 2008, quando os dois tinham um relacionamento. "Houve agressões mútuas ali naquele momento", afirmou ele, que depois foi mais enfático a pedido de Cabrini: "Agredi, agredi. Eu reconheço. Fui covarde porque a mulher com o homem a força é completamente desproporcional", comentou.

O ator afirmou já ter pedido desculpas a ex-namorada e se arrepender do fato. "Não só com a Luana, eu me arrependo de um monte de coisas na minha vida".

