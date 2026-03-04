Será?

Leandro Boneco passa 15 minutos encarando botão da desistência

Na sala da casa mais vigiada do Brasil, brother chora ao observar o botão vermelho

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:24

Leandro Boneco passa 15 minutos encarando botão da desistência Crédito: Reprodução Globo

Os participantes do BBB 26 (Globo) foram para seus respectivos quartos relativamente cedo após a falsa eliminação de Breno Corã nesta quarta-feira (3). A casa já estava silenciosa às 3h30 da manhã, quando Leandro Rocha, o Boneco, se levantou, andou pela área externa e depois foi para a sala.

Sozinho, o baiano ficou encarando o botão da desistência em silêncio. Após quase dez minutos olhando o aparelho, o brother começou a chorar. Perto de atingir a marca de 15 minutos, porém, ele decidiu sair dali. O botão permaneceu vermelho durante todo o tempo.

Boneco ainda foi ao banheiro e ficou um tempo na área externa antes de retornar ao quarto Sonho do Grande Amor, no segundo andar da casa, que divide com seus aliados de jogo: Babu Santana, Solange Couto e Chaiany.

O botão de desistência foi instaurado no BBB 22, ainda sob a gestão de Boninho, antigo diretor do programa. Em anos anteriores, os participantes que queriam sair da casa precisavam entrar no confessionário e conversar com o "big boss".

Desde a novidade, o aparelho foi apertado quatro vezes, por Thiago Abravanel, em 2022, Bruno Gaga, em 2023, Vanessa Lopes, em 2024, e Pedro Henrique, em 2025. Ele só pode ser acionado durante o momento do dia em que estiver verde.

