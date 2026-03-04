Editorias do Site
Redes Sociais

Leandro Boneco passa 15 minutos encarando botão da desistência

Na sala da casa mais vigiada do Brasil, brother chora ao observar o botão vermelho

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:24

Leandro Boneco passa 15 minutos encarando botão da desistência
Leandro Boneco passa 15 minutos encarando botão da desistência Crédito: Reprodução Globo

Os participantes do BBB 26 (Globo) foram para seus respectivos quartos relativamente cedo após a falsa eliminação de Breno Corã nesta quarta-feira (3). A casa já estava silenciosa às 3h30 da manhã, quando Leandro Rocha, o Boneco, se levantou, andou pela área externa e depois foi para a sala.

Sozinho, o baiano ficou encarando o botão da desistência em silêncio. Após quase dez minutos olhando o aparelho, o brother começou a chorar. Perto de atingir a marca de 15 minutos, porém, ele decidiu sair dali. O botão permaneceu vermelho durante todo o tempo.

Boneco ainda foi ao banheiro e ficou um tempo na área externa antes de retornar ao quarto Sonho do Grande Amor, no segundo andar da casa, que divide com seus aliados de jogo: Babu Santana, Solange Couto e Chaiany.

O botão de desistência foi instaurado no BBB 22, ainda sob a gestão de Boninho, antigo diretor do programa. Em anos anteriores, os participantes que queriam sair da casa precisavam entrar no confessionário e conversar com o "big boss".

Desde a novidade, o aparelho foi apertado quatro vezes, por Thiago Abravanel, em 2022, Bruno Gaga, em 2023, Vanessa Lopes, em 2024, e Pedro Henrique, em 2025. Ele só pode ser acionado durante o momento do dia em que estiver verde.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - BBB 26: No quarto secreto, Breno afirma que Ana Paula e Babu são 'campo minado'

BBB 26: No quarto secreto, Breno afirma que Ana Paula e Babu são 'campo minado'

Imagem - Breno é escolhido do público para ir ao quarto secreto do BBB 26

Breno é escolhido do público para ir ao quarto secreto do BBB 26

Imagem - BBB 26: 5 curiosidades sobre o emparedado Alberto Cowboy

BBB 26: 5 curiosidades sobre o emparedado Alberto Cowboy

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Belo e Gracyanne são procurados pela Justiça por apropriação indébita

Belo e Gracyanne são procurados pela Justiça por apropriação indébita
Imagem - Sessão termina em confusão após falas sobre raça na votação de título para Ludmilla em Niterói

Sessão termina em confusão após falas sobre raça na votação de título para Ludmilla em Niterói
Imagem - Dado Dolabella se filia ao MDB e anuncia pré-candidatura a deputado federal no Rio

Dado Dolabella se filia ao MDB e anuncia pré-candidatura a deputado federal no Rio