Cultura

BBB 26: 5 curiosidades sobre o emparedado Alberto Cowboy

O veterano revive a tensão da berlinda em uma semana decisiva para o programa

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:48

Alberto Cowboy carrega histórico de rivalidades e provas épicas no BBB Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

Natural de Manhuaçu, em Minas Gerais, Alberto Cowboy cresceu longe dos grandes centros e sempre destacou a influência das suas origens na forma como encara desafios. Em 2007, conquistou visibilidade nacional ao entrar para o Big Brother Brasil pela primeira vez, tornando-se rapidamente um dos participantes mais comentados daquela edição.

Quase duas décadas depois, o mineiro retorna ao reality show na edição deste ano, integrando o grupo dos veteranos do BBB 26. Nesta semana, o brother foi indicado ao paredão por Breno após a dinâmica do “Exilado”, voltando a enfrentar a tensão da berlinda. O que ninguém na casa sabe, porém, é que se trata de um paredão falso — uma reviravolta que pode mudar os rumos do jogo e colocar Alberto Cowboy novamente em uma posição estratégica dentro da disputa.

A seguir, veja 5 curiosidades sobre o emparedado Alberto Cowboy!

1. Fama de vilão

Quem acompanha o reality desde as primeiras edições recorda certamente a imagem controversa que Alberto Cowboy carregou ao deixar o BBB 7. Dentro da casa, ele protagonizou embates intensos com Diego Alemão, vencedor daquela temporada, tornando-se seu principal adversário ao longo do jogo.

Em um dos momentos mais marcantes, articulou votos que levaram Alemão ao paredão ao lado de Íris Stefanelli, casal que conquistou forte torcida na época. A movimentação estratégica dividiu opiniões, alimentou debates entre fãs e consolidou a reputação de Alberto Cowboy como um competidor ousado, disposto a enfrentar favoritos mesmo sob risco de rejeição.

2. Laços familiares com o sertanejo

Primo da dupla sertaneja Victor & Leo, Alberto Cowboy cresceu em contato direto com o universo musical, acompanhando de perto a rotina de shows e os bastidores do meio artístico. Essa convivência ajudou a fortalecer sua identificação com o estilo e influenciou sua decisão de seguir caminhos ligados à música.

O foco e a determinação mantêm o mineiro forte nas disputas de provas de resistência do BBB 26 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

3. Recordista das provas de resistência do BBB

Desde a primeira vez que participou do programa, Alberto Cowboy chamou atenção pela resistência em provas que exigem foco e preparo físico, ao permanecer mais de 21 horas em uma disputa pela liderança no BBB 7 — em pé dentro de uma gaiola —, na qual saiu vencedor. No BBB 26, voltou a surpreender ao ultrapassar a marca de 26 horas na primeira prova da temporada, assegurando novamente o cargo de líder da semana .

4. Tentativas de consolidar a carreira artística

Após a visibilidade conquistada no BBB 7, ele investiu em projetos próprios e se manteve ativo por alguns anos. Houve uma pausa por volta de 2017, mas retomou, em 2020, os planos ao formar a dupla sertaneja Cleo & Cowboy, ao lado da cantora Cleo Araújo. A iniciativa, no entanto, foi impactada pelas restrições da pandemia da covid-19, que interromperam a agenda de apresentações e dificultaram a expansão do trabalho.

5. Vida fora dos holofotes

Longe dos holofotes, Alberto Cowboy construiu uma rotina mais reservada ao lado da terapeuta Priscilla Monroy, com quem mantém um relacionamento estável, e assume com carinho o papel de padrasto. Em Belo Horizonte, também se dedica ao próprio negócio no ramo de alimentação, administrando uma hamburgueria. Após a intensa visibilidade que viveu em 2007, optou por uma vida mais equilibrada, priorizando a família e os projetos pessoais fora da exposição constante da televisão.