Breno é escolhido do público para ir ao quarto secreto do BBB 26

Estreante na berlinda, ele contou com 54,66% dos votos do público, mas perdeu no voto da torcida

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:07

Breno é escolhido do público para ir ao quarto secreto do BBB 26 Crédito: Reprodução / Globo

O pipoca Breno Corã venceu o paredão falso do BBB 26 (Globo) com 54,66% dos votos. O público escolheu beneficiar o mineiro na disputa contra Alberto Cowboy (43,12%) e Jordana Morais (2,22%).

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt deu a entender que o brother foi eliminado por ter enfrentado dois aliados no paredão. Breno, porém, foi levado ao quarto secreto, onde ele poderá observar o resto da casa.

O biólogo ainda teve o direito de escolher um jogador para ficar com ele no local. Ele elegeu Juliano Floss para acompanhá-lo na dinâmica. Os dois voltam à casa na noite de quarta-feira (4), durante o programa ao vivo.

"Você vai ter a chance de observar a casa sem ninguém lá dentro suspeitar que você está assistindo e vai assistir como se fosse um telespectador: aí terá imagens à sua disposição e vai abrir o áudio quando achar a hora certa", explicou o apresentador.

