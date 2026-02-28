Jogo

Babu se revolta após Juliano e Breno se negarem a contar indicação de Samira no BBB 26

O ator Babu Santana ficou frustrado após não conseguir uma informação importante para seu jogo da semana no BBB 26

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 09:11

Babu Santana ficou frustrado após não conseguir uma informação importante para seu jogo Crédito: Reprodução/Globoplay

O ator Babu Santana ficou frustrado após não conseguir uma informação importante para seu jogo da semana no BBB 26 (Globo). O brother tentou descobrir quem a líder Samira Sagr vai indicar ao paredão.

Em conversa com Juliano Floss e Breno Corã, que são próximos da sister, Babu tentou tomar conhecimento da situação, mas os companheiros de confinamento não revelaram nada.

"Eu só quero saber quem a Samira vai botar, pra botar o outro. Só isso. Vai se foder! Aliás, preciso saber não. É A ou B", desabafou o veterano. Ele estava se referindo a Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy.

Samira conquistou a sétima liderança do reality e, em conversa com aliados, expressou o desejo de indicar Cowboy para a berlinda. O paredão da semana, porém, será falso e o escolhido pelo público não será eliminado, mas sim direcionado para um quarto secreto.

