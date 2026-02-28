Editorias do Site
Veja como fazer biscoitinhos de maracujá, que derretem na boca

Receita traz ingredientes e instruções de preparo simples, e é uma ótima pedida para acompanhar o seu café

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 10:00

Biscoitinhos de maracujá
Os biscoitinhos de maracujá são finalizados com açúcar granulado Crédito: Marca União

Companhia perfeita para aquele café fresquinho nas pausas do dia a dia, o biscoito caseiro rende inúmeras versões de dar água na boca. Entre as que HZ já ensinou a preparar estão o biscoito de queijo e o biscoitinho de leite condensado, que derretem na boca.

Fáceis de fazer, os de maracujá são os escolhidos da vez para compor o seu café ou lanche da tarde. Se curtiu a sugestão, confira nossa receita abaixo e capriche no passo a passo!

Biscoitinhos de maracujá

Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:

  • 1 xícara (chá) de amido de milho (100g)
  • 10 colheres (sopa) de manteiga (200g)
  • 8 colheres (sopa) de suco de maracujá concentrado (120ml)
  • 1 xícara (chá) de açúcar refinado (160g)
  • 3 xícaras (chá) de farinha de trigo (330g)
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó (10g)
  • Açúcar granulado para passar os biscoitos na finalização

Modo de preparo: 

  1. Misture os três primeiros ingredientes.
  2. Em seguida, acrescente o açúcar, a farinha e, por último, o fermento.
  3. Modele bolinhas com 5g cada uma ou abra a massa e corte com cortador.
  4. Asse em forno preaquecido a 180ºC. 
  5. Passe os biscoitos ainda quentes no açúcar granulado.

Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

