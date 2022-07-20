Biscoito de queijo é viciante e combina com café; veja receita

Se nas redes sociais usamos o verbo "biscoitar" quando queremos elogios, nesta quarta, 20 de julho, quem merece todas as homenagens e holofotes é ele mesmo, o biscoito. A guloseima, como várias outras do universo gastronômico, também tem uma data para chamar de sua.
Para comemorá-la, escolhemos uma receita simples de fazer e que, quando pronta, fica simplesmente viciante: biscoitinho de queijo. Gostou da dica? Então, separe os ingredientes e coloque já a sua mão na massa! E não se esqueça de passar um café fresquinho, perfeito para acompanhar essa comilança.
BISCOITO DE QUEIJO
INGREDIENTES:
- 3 xícaras (chá) de polvilho doce
- 3 xícaras (chá) de queijo meia cura ralado
- 3 ovos
- 3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina
- Meia colher (chá) de sal
- 1 colher (chá) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
- Em um recipiente, misture todos os ingredientes e sove até obter uma massa lisa e homogênea.
- Deixe descansar por cerca de 20 minutos.
- Faça bolinhas pequenas com a massa e achate levemente com um garfo para formar os biscoitinhos.
- Se desejar, faça tirinhas e dobre em formato de U.
- Leve para assar em forno médio-alto (200°C), por mais ou menos 20 minutos ou até dourar.
Fonte: Nestlé.