Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guloseima

Biscoito de queijo é viciante e combina com café; veja receita

Para comemorar o Dia Nacional do Biscoito, 20 de julho, escolhemos uma gostosura afetiva para incrementar sua mesa no lanche
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 08:00

Se nas redes sociais usamos o verbo "biscoitar" quando queremos elogios, nesta quarta, 20 de julho, quem merece todas as homenagens e holofotes é ele mesmo, o biscoito. A guloseima, como várias outras do universo gastronômico, também tem uma data para chamar de sua. 
Para comemorá-la, escolhemos uma receita simples de fazer e que, quando pronta, fica simplesmente viciante: biscoitinho de queijo. Gostou da dica? Então, separe os ingredientes e coloque já a sua mão na massa! E não se esqueça de passar um café fresquinho, perfeito para acompanhar essa comilança. 
Biscoito de queijo
Asse os biscoitinhos de queijo por mais ou menos 20 minutos  Crédito: Nestlé/Divulgação

BISCOITO DE QUEIJO

INGREDIENTES: 
  • 3 xícaras (chá) de polvilho doce
  • 3 xícaras (chá) de queijo meia cura ralado
  • 3 ovos
  • 3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina
  • Meia colher (chá) de sal
  • 1 colher (chá) de fermento em pó
MODO DE PREPARO:
  1. Em um recipiente, misture todos os ingredientes e sove até obter uma massa lisa e homogênea. 
  2. Deixe descansar por cerca de 20 minutos. 
  3. Faça bolinhas pequenas com a massa e achate levemente com um garfo para formar os biscoitinhos. 
  4. Se desejar, faça tirinhas e dobre em formato de U. 
  5. Leve para assar em forno médio-alto (200°C), por mais ou menos 20 minutos ou até dourar.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Festival Rota dos Queijos agita João Neiva com gastronomia e cultura

Como fazer bolo cremoso de milho com queijo parmesão

Como harmonizar queijos e vinhos? Veja dicas para não errar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados