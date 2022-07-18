Festival Rota dos Queijos agita João Neiva com gastronomia e cultura

de 21 (quinta) a 24 de julho (domingo)

área verde do Centro Comunitário de João Neiva

queijarias e cervejarias da região, opções gastronômicas, mercearia (flores, artesanato, cafés especiais, chocolate e produtos da agroindústria), aulas-show com chefs renomados e apresentações musicais

Instituto Panela de Barro com o apoio da Prefeitura de João Neiva por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte (Semuc); do Governo do Estado; do SEBRAE; da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de João Neiva; e do Instituto Preservarte.