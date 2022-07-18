Festival Rota dos Queijos agita João Neiva com gastronomia e cultura

Você sabia que Joâo Neiva, no Norte do Estado, tem uma rota que compreende ao menos cinco queijarias? Com alto potencial turístico, esse circuito gastronômico serviu de inspiração para a primeira edição do Festival Rota dos Queijos, que acontece de 21 a 24 de julho no Centro Comunitário da cidade.
Durante quatro dias, além de dar espaço aos empreendedores locais do ramo de queijo artesanal, o evento colocará em foco a gastronomia, o turismo e a cultura da região, com entrada gratuita.
Participarão do festival as queijarias Del Caro Produtos Artesanais, Vila Veneto Queijaria e Bistrô, Queijo do Trevo, Queijos Bergantini e Queijos Giacomin.
Rota dos Queijos em João Neiva
A Rota do Queijo em João Neiva está localizada às margens da BR-259. O percurso fica entre o distrito de Cavalinho e o trevo de João Neiva X Colatina, na BR-101. Os estabelecimentos se localizam bem próximos uns dos outros.
MÚSICA E CERVEJA
A programação do festival terá ainda circuito de cervejarias artesanais, aulas-show de culinária e cerveja artesanal, shows musicais, praça de alimentação e mercearia com itens que vão de artesanato a produtos da agroindústria.
No circuito cervejeiro, as atrações são as cervejarias Três Torres, Teresense, Moro e Drink. Na praça de alimentação, o cardápio ficará a cargo dos restaurantes Fornaciari, Armazém 027 e Divino Sabor – American BBQ.
DIRETO DE BH
No line-up de aulas demonstrativas de culinária e workshops de gastronomia, o destaque fica por conta do painel com a mestre-queijeira, q-grader de cafés especiais e engenheira de alimentos Gabriela Cócolo, que comanda a loja Tupiguá Cachaças e Queijos no Mercado Central de Belo Horizonte.
O chef Juarez Campos, do Oriundi, também garantiu presença, e vai preparar ao vivo, na sexta (22), um risoto a quatro queijos com ragu de linguiça.
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (21)
- 18h - Abertura
- Espaço aula-show:
- 19h - Aula com a chef Alessandra Galvão (Cozinha Autoral/PUC)
- 20h - Aula com a chef e professora Estéfani Nobre (CEET) e com a chef Larissa Mattedi
- Palco Preservarte:
- 19h - Apresentação do Congo São Benedito de João Neiva
- 20h - Orquestra Dedilharcos - Preservarte
- 21h - Música com Cláudio Lyra (acústico)
SEXTA-FEIRA (22)
- 18h - Abertura
- Espaço Aula-show:
- 18h - Aula-show sobre cervejas artesanais com o mestre-cervejeiro Fabrício Torri (3 Torres)
- 19h - Aula-show com a mestre-queijeira Gabriela Cócolo (Tupiguá Cachaças e Queijos/Belo Horizonte-MG)
- 20h - Aula-show com o chef Juarez Campos (Restaurante Oriundi/Casa do Chef - Vitória)
- Palco Preservarte:
- 18h - Música instrumental de João Neiva
- 19h - Grupo de viola caipira do Preservarte
- 20h - Músicas internacionais
- 21h30 - Laís Rocha e convidados
SÁBADO (23)
- 7h - Caminhada ao Monte Negro. Percurso 5 km. Grau de dificuldade: alto. Local: Centro Comunitário. Colibri Aventura: reservas pelo (27) 99857-5268
- 15h - Abertura
- Espaço Aula-show:
- 16h30 - Aula-show com o chef Felipe Maia (Restaurante Casarão)
- 17h30 - Aula-show com o sommelier e chef Paulo Gaudio. Tema: "O Mundo dos Vinhos e Harmonizações"
- 19h - Aula-show com os chefs e professores Alessandro Eller e Cynthia Amorim
- Palco Preservarte:
- 15h - Moda de viola
- 20h - 3 ou Mais
- 22h - Marcos Bifão Trio (MPB e rock nacional)
DOMINGO (24)
- 7h - Caminhada ao Jequitibá Rosa. Percurso: 14 km (ida e volta). Local: Centro ComunitárioColibri Aventura: reservas pelo (27) 99857-5268
- 11h - Abertura
- Palco Preservarte:
- 12h - Clássicos Anos 90 (acústico)
- 14h - Samba raiz de João Neiva
- 19h - MPB Anos 90
1º FESTIVAL ROTA DOS QUEIJOS EM JOÃO NEIVA
Quando: de 21 (quinta) a 24 de julho (domingo)
Onde: área verde do Centro Comunitário de João Neiva
Atrações: queijarias e cervejarias da região, opções gastronômicas, mercearia (flores, artesanato, cafés especiais, chocolate e produtos da agroindústria), aulas-show com chefs renomados e apresentações musicais
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro com o apoio da Prefeitura de João Neiva por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte (Semuc); do Governo do Estado; do SEBRAE; da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de João Neiva; e do Instituto Preservarte.
Quando: de 21 (quinta) a 24 de julho (domingo)
Onde: área verde do Centro Comunitário de João Neiva
Atrações: queijarias e cervejarias da região, opções gastronômicas, mercearia (flores, artesanato, cafés especiais, chocolate e produtos da agroindústria), aulas-show com chefs renomados e apresentações musicais
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro com o apoio da Prefeitura de João Neiva por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte (Semuc); do Governo do Estado; do SEBRAE; da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de João Neiva; e do Instituto Preservarte.