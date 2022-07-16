Hambúrguer “podrão” ainda resiste na Grande Vitória; veja onde comer

Carinhosamente apelidado de "podrão”, o hambúrguer raiz, recheado com ingredientes mais simples, quase sempre em grande quantidade e com maionese caseira, é uma paixão dos capixabas na hora de matar a fome.

Seja na volta do trabalho, na saída do rock ou no fim de um domingo ‘preguiçoso’, sempre há espaço para ele.

Na Grande Vitória, há lugares que servem o “podrão” com mais de 15 itens no pão, além do hambúrguer: bife, ovo, bacon, queijo, presunto, alface, tomate, salada de maionese, batata palha, milho, ervilha, azeitona, ovo de codorna, calabresa, uva-passa e queijo ralado.

Achou muito? Tem gente que não consegue resistir a um sanduichão desses mesmo se estiver a caminho da academia.

Uva-passa, azeitona, queijo ralado: cabe de tudo no "podrão" Crédito: Vitor Jubini

“Faço zumba toda semana na academia, e antes de chegar lá, paro aqui para comer um ‘podrão’. Inclusive, tenho até que voltar por outro quarteirão para não passar aqui novamente, caso contrário, paro para comer (risos)”, conta Brenda Mendes.

Sucesso também entre a galera da madrugada, os trailers na Rua Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, viram a noite. “O ‘podrão’ da Santa Leopoldina salva a gente que bebe muito na noite anterior, aí acorda no outro dia ‘lindo’”, afirma Breno Sofiati.

Trailers são a salvação para quem tem fome na madrugada Crédito: Vitor Jubini

E como até na madrugada esse estilo de hambúrguer é querido, teve estabelecimento gourmet que acabou se rendendo a ele. Otávio Azevedo é dono de uma hamburgueria em Vila Velha e relatou que seus clientes pediram que aderisse ao “podrão” no cardápio.

“A prioridade da hamburgueria seria para os lanches com carnes artesanais, mas os clientes não abrem mão do ‘podrão’. Então, por isso, a gente decidiu acrescentar ele no cardápio. Faz toda a diferença”, ressalta.

Maionese caseira não pode faltar Crédito: Vitor Jubini

E se até aqui essa matéria deixou você com fome, tenha calma. HZ preparou uma lista de lugares que servem os famosos ‘podrões’ na Grande Vitória. Confira!