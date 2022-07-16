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Paixão capixaba

Hambúrguer “podrão” ainda resiste na Grande Vitória; veja onde comer

Mesmo com a invasão gourmet, o sanduíche "raiz" ainda faz sucesso no ES. Lista de HZ reúne locais onde o lanche mantém sua tradição
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 09:00

Carinhosamente apelidado de "podrão”, o hambúrguer raiz, recheado com ingredientes mais simples, quase sempre em grande quantidade e com maionese caseira, é uma paixão dos capixabas na hora de matar a fome.
Seja na volta do trabalho, na saída do rock ou no fim de um domingo ‘preguiçoso’, sempre há espaço para ele.
Na Grande Vitória, há lugares que servem o “podrão” com mais de 15 itens no pão, além do hambúrguer: bife, ovo, bacon, queijo, presunto, alface, tomate, salada de maionese, batata palha, milho, ervilha, azeitona, ovo de codorna, calabresa, uva-passa e queijo ralado.
Achou muito? Tem gente que não consegue resistir a um sanduichão desses mesmo se estiver a caminho da academia.
Hambúrguer
Uva-passa, azeitona, queijo ralado: cabe de tudo no "podrão" Crédito: Vitor Jubini
“Faço zumba toda semana na academia, e antes de chegar lá, paro aqui para comer um ‘podrão’. Inclusive, tenho até que voltar por outro quarteirão para não passar aqui novamente, caso contrário, paro para comer (risos)”, conta Brenda Mendes.
Sucesso também entre a galera da madrugada, os trailers na Rua Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, viram a noite. “O ‘podrão’ da Santa Leopoldina salva a gente que bebe muito na noite anterior, aí acorda no outro dia ‘lindo’”, afirma Breno Sofiati.
Hambúrguer
Trailers são a salvação para quem tem fome na madrugada  Crédito: Vitor Jubini
E como até na madrugada esse estilo de hambúrguer é querido, teve estabelecimento gourmet que acabou se rendendo a ele. Otávio Azevedo é dono de uma hamburgueria em Vila Velha e relatou que seus clientes pediram que aderisse ao “podrão” no cardápio. 
“A prioridade da hamburgueria seria para os lanches com carnes artesanais, mas os clientes não abrem mão do ‘podrão’. Então, por isso, a gente decidiu acrescentar ele no cardápio. Faz toda a diferença”, ressalta.
Hambúrguer
Maionese caseira não pode faltar  Crédito: Vitor Jubini
E se até aqui essa matéria deixou você com fome, tenha calma. HZ preparou uma lista de lugares que servem os famosos ‘podrões’ na Grande Vitória. Confira!
BICHO GULOSO
Endereço: Av. Dr. Pedro Feu Rosa, 625, Jardim da Penha, Vitória
Telefone: (27) 3200-3096
MINUANO LANCHES 
Endereço: Rua Dr. Antônio Basílio, 14, Jardim da Penha, Vitória
Telefone: (27) 3376-8801
QUINTURAS 
Endereço: Av. Coronel José Martins de Figueiredo, 750, Tabuazeiro, Vitória
Telefone: (27) 3223-1566
CLAUDINEI LANCHES
Endereço:  Praça Otávio Araújo, 19, Prainha/Centro, Vila Velha
Telefone: (27) 3031-1744
DIONIZIO'S 
Endereço: Rua Ceará, 850, Praia da Costa, Vila Velha
Telefone: (27) 99966-2488
DIONICÃO
Endereço: Rua Aleixo Netto, 544, Loja 2, Praia do Canto, Vitória
Telefone: (27) 3200-3490
PARADA OBRIGATÓRIA
Endereço: Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 595, Mata da Praia, Vitória
Telefone: (27) 3100-8670
DADÁ BURGER
Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 3320, loja 6, Praia de Itaparica, Vila Velha
Telefone: (27) 99836-9988
CARIOCA LANCHES
Endereço 1: Rua São João, Itacibá, Cariacica
Telefone: (27) 99933-7599 
Endereço 2: Praia de Itaparica, Vila Velha
Telefone: (27) 99735-8465 
GALLEGÃO SANDUICHERIA
Endereço: Av. Santa Leopoldina, 2173, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha
Telefone: (27) 99694-8736 .

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