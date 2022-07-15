Padaria artesanal da Praia do Canto abre filial em Vila Velha

Padaria artesanal já existe há três anos em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

Aberta em 2019 na Praia do Canto, a padaria artesanal Odara acaba de inaugurar sua primeira filial. O endereço é a Rua Rio Branco, 173, no Parque das Castanheiras, região da Praia da Costa.

A loja de Vila Velha é pequena, uma "portinha" com um corredor que leva ao caixa passando pela vitrine recheada com pães, bolos, brioches, pães de queijo, doces, cookies e folhados. A produção é feita com fermentos naturais e farinhas especiais.

Por enquanto não há mesas para consumo no local. "Nossa ideia é colocar algumas poucas cadeiras de praia e tamboretes na calçada, e a partir de agosto vamos começar a servir café coado e algumas bebidas", antecipa um dos sócios, Ayres Fonseca.

Filial não tem mesas para consumo no local Crédito: Odara/Divulgação

Assim como na matriz, há pacotes de cafés especiais para venda, com revezamento entre torrefações capixabas e de outros estados. "Já estamos nos preparando para lançar os cafés da casa, torrados em parceria com o pessoal da Fuscafé", conta Ayres

A nova padaria, que não tem cardápio de lanches e brunch como a de Vitória, funciona em soft opening de segunda a sexta das 14h às 20h e aos sábados das 8h às 16h. Mais informações pelo Whatsapp (27) 99914-0404.

DO OUTRO LADO DA RUA

O irreverente Bar.bosa Bar, em Vitória, mudou de endereço no início deste mês. Agora com o dobro da capacidade e com novidades para lançar em breve, a casa do chef Rafa Barbosa "atravessou" a avenida Rosendo Serapião de Souza Filho, saindo do bairro República para uma esquina na Mata da Praia, no número 691.

O novo ponto tem 80 lugares (o anterior tinha 40), com mesas em ambiente aberto, e já abrigou bares especializados em churrasco, como o Quintal do Espeto. Fica localizado entre os restaurantes Baruk e Cia do Caranguejo, no edifício Boulevard Mata da Praia.

Bar do chef Rafa Barbosa mudou de local no início do mês Crédito: Bar.bosa/Divulgação

A música ao vivo continua de quinta a sábado, mas o horário de funcionamento mudou: agora é de terça a sexta, das 18h à meia-noite; sábado, das 15h à meia-noite; e domingo, das 11h30 às 16h. Mais informações: @bar.bosabar (Instagram).

FONDUE À BEIRA-MAR

No calçadão de Camburi, o Barlavento pegou carona em um hit gastronômico do inverno para lançar seu Barla Fondue, servido às terças, quartas e domingos, a partir das 18h. São três versões do prato de origem suíça, que servem de duas a quatro pessoas.

O fondue de queijo, com duas etapas, custa R$ 179 e é sugerido para duas pessoas, reunindo itens como camarão, cogumelos, filé mignon em cubos, pãezinhos e legumes.

O fondue de chocolate serve duas pessoas Crédito: Ciro Trigo

O fondue de chocolate vem com brownie, bolinhos de chuva, minipanquecas americanas e frutas, em uma etapa só (R$ 69, para dois). O combo com fondue de queijo e fondue de chocolate sai a R$ 219, para quatro petiscarem.

CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver os benefícios. O Barlavento fica na avenida Dante Michelini, 330, Vitória. Mais informações: @barlaventovix (Instagram).

CAFÉ COM DELÍCIAS DE MINAS

A marca capixaba de pães de queijo artesanais Seu Pão de Queijo acaba de incluir em seu portifólio uma cesta de café da manhã recheada com bolo (de fubá ou de cenoura com chocolate), frutas, geleia, café especial, suco natural e pães de queijo de receita mineira.

Cesta de café da manhã pode ser personalizada Crédito: Seu Pão de Queijo/Divulgação

Ao adquirir a cesta para presentear, o cliente pode personalizá-la com uma carta, inserir um presente ou adicionar qualquer um dos produtos recheados ou congelados da marca.