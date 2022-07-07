Cafeteria promove "viagem" a Paris com menu de doces franceses

Doces clássicos de pâtisserie, que é um tipo de padaria europeia especializada em doces e bolos, inspiraram a chef Andrea Valverde a lançar o evento Quinta em Paris na Amor com Açúcar, em Vila Velha.

Nas duas primeiras quintas-feiras de cada mês, a cafeteria e doceria terá na vitrine gostosuras como mil-folhas, éclair, choux-cream, macaron, pavlova, fraisier (bolo musse francês de morango) e tiramisú. Os eventos de julho acontecem hoje (7) e no dia 14, com DJ a partir das 16h - o repertório é composto de canções clássicas francesas.

Éclairs e pavlovas estarão à venda no evento Crédito: Carlos Alberto Silva

Também a partir das 16h é oferecida nas mesas uma degustação de miniporções dos doces especiais. Na vitrine, os preços dos produtos variam de R$ 8 (a unidade do macaron) a R$ 16 (fatia do fraisier).

No fim do dia, por volta das 18h30, a casa oferece aos clientes, como parte do evento, uma rodada de espumantes. A Amor com Açúcar Pâtisserie é parceira do Clube A Gazeta e fica na Rua Rio Branco, 390, no Parque das Castanheiras. (27) 3534-5136.

Choux-cream: doce de origem francesa também é destaque Crédito: Carlos Alberto Silva

FESTA COM SABORES ARGENTINOS

O Dia da Independência Argentina, 9 de julho, é também o de aniversário do restaurante El Libertador, em Vitória. Em comemoração pelos seus quatro anos, neste sábado (9), a casa do chef cordobês Federico Ciampichini terá festa com música, artes plásticas e menu comemorativo.

Assado de tira com moranga recheada e milho na parrilha Crédito: Vitor Jubini

A música vai rolar tanto no almoço como no jantar. Das 11h às 16h se apresentam Heptasopro e convidados, e das 19h às 21h dividem o palco Marcos Paulo, Mirano Schûller, João Augusto e Bastian Herrera e convidados (música latina).

O menu especial de aniversário (R$ 98 por pessoa, sem bebidas) vem com choripán cordobês (entrada); assado de tira com salsa criolla; moranga recheada com queijos; milho na parrilha e cebola recheada com linguiça ao vinho tinto (prato principal) e panqueca de doce de leite com sorvete de creme (sobremesa).

O bar terá chope artesanal (Barba Ruiva) a preço promocional e um drinque temático à base de gim capixaba, licor de acerola, morango e hortelã (R$ 20). Outra atração é a pintura ao vivo com as artistas plásticas Maria de Lourdes Leonardelli e Amanda Miranda. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia. (27) 3025-1516.