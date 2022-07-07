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Cafeteria promove "viagem" a Paris com menu de doces franceses

Saiba como funciona a Quinta em Paris da Amor com Açúcar e fique por dentro da festa de aniversário do restaurante El Libertador
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 18:05

Doces clássicos de pâtisserie, que é um tipo de padaria europeia especializada em doces e bolos, inspiraram a chef Andrea Valverde a lançar o evento Quinta em Paris na Amor com Açúcar, em Vila Velha. 
Nas duas primeiras quintas-feiras de cada mês, a cafeteria e doceria terá na vitrine gostosuras como mil-folhas, éclair, choux-cream, macaron, pavlova, fraisier (bolo musse francês de morango) e tiramisú. Os eventos de julho acontecem hoje (7) e no dia 14, com DJ a partir das 16h - o repertório é composto de canções clássicas francesas.   
Doceria Amor com açucar
Éclairs e pavlovas estarão à venda no evento Crédito: Carlos Alberto Silva
Também a partir das 16h é oferecida nas mesas uma degustação de miniporções dos doces especiais. Na vitrine, os preços dos produtos variam de R$ 8 (a unidade do macaron) a R$ 16 (fatia do fraisier). 
No fim do dia, por volta das 18h30, a casa oferece aos clientes, como parte do evento, uma rodada de espumantes. A Amor com Açúcar Pâtisserie é parceira do Clube A Gazeta e fica na Rua Rio Branco, 390, no Parque das Castanheiras. (27) 3534-5136. 
Doceria Amor com açucar
Choux-cream: doce de origem francesa também é destaque  Crédito: Carlos Alberto Silva

FESTA COM SABORES ARGENTINOS

O Dia da Independência Argentina, 9 de julho, é também o de aniversário do restaurante El Libertador, em Vitória. Em comemoração pelos seus quatro anos, neste sábado (9), a casa do chef cordobês Federico Ciampichini terá festa com música, artes plásticas e menu comemorativo. 
Prato do restaurante El Libertador no bairro República em Vitória
Assado de tira com moranga recheada e milho na parrilha  Crédito: Vitor Jubini
A música vai rolar tanto no almoço como no jantar. Das 11h às 16h se apresentam Heptasopro e convidados, e das 19h às 21h dividem o palco Marcos Paulo, Mirano Schûller, João Augusto e Bastian Herrera e convidados (música latina).  
O menu especial de aniversário (R$ 98 por pessoa, sem bebidas) vem com choripán cordobês (entrada); assado de tira com salsa criolla; moranga recheada com queijos; milho na parrilha e cebola recheada com linguiça ao vinho tinto (prato principal) e panqueca de doce de leite com sorvete de creme (sobremesa).  
O bar terá chope artesanal (Barba Ruiva) a preço promocional e um drinque temático à base de gim capixaba, licor de acerola, morango e hortelã (R$ 20). Outra atração é a pintura ao vivo com as artistas plásticas Maria de Lourdes Leonardelli e Amanda Miranda. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia. (27) 3025-1516.    

Novidades gastronômicas no Clube A Gazeta

O clube de benefícios para assinantes de A Gazeta acaba de ganhar novos parceiros no segmento de gastronomia. São eles: o delivery Fábrica OG Burguer, o music bar Canto 27, em Vila Velha, e a chocolateria Espírito Cacau. Para fazer parte do Clube A Gazeta, acesse a loja clicando aqui. Se você já é assinante, clique aqui para ver as vantagens da Fábrica OG e aqui para conhecer os benefícios oferecidos pelo Canto 27.  

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