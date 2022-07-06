Dia Mundial do Chocolate: 8 docerias para celebrar a data no ES

DESCONTO NO POTE

CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver o benefício. FOTO: Camila Luz Na Ana Bandeira Chocolates, quem for à loja e mencionar que leu esta matéria sobre o Dia Mundial do Chocolate vai ganhar 15% de desconto na compra de qualquer produto feito com o ingrediente. A oferta é válida somente na quinta-feira, 7 de julho. Rua Elesbão Linhares, 52, loja 1, Praia do Canto, Vitória. (27) 99732-1987.

Feita com massa de chocolate, massa branca, brigadeiro preto, brigadeiro branco, musse de chocolate e ganache branca, a torta Nem Lá Nem Cá da Brazuca Casa de Doces será vendida com um valor promocional no Dia do Chocolate, 7 de julho. Na data, a fatia custará R$ 14,99. Rua Chapot Presvot, 425, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 99913-8228. FOTO: Brazuca/Divulgação

CLUBE A GAZETA: clique aqui para ver o benefício. FOTO: Capitão Redighieri/Divulgação Chocolateria "tree to bar" em Santa Teresa, a Capitão Redighieri vai lançar no Dia do Chocolate, 7 de julho, três novas barras, com inclusão de ingredientes como café e pimenta. Feitas de chocolate 70% cacau, com 50g cada uma, as novidades saem nas seguintes versões: Pimenta Rosa, Café Conilon e Nibs de Cacau. Preço sugerido nos pontos de venda: R$ 15. Rio 15 de Agosto, Distrito de 25 de Julho, Santa Teresa. (27) 99740-2258.

Na quinta (7), Dia do Chocolate, a Doceria do Leo terá lançamento e descontos para os clientes. Na data, o bolo de pote de chocolate dark sairá de R$ 13,90 por R$ 12; a fatia de bolo terá calda de chocolate como cortesia e, na loja de Cobilândia, o chocolate quente custará R$ 10 (o preço regular é R$ 14,90). A novidade é o Caseirinho de Chocolate. Av. João Francisco Gonçalves, 751, Lojas 1, 2 e 3, Cobilândia, Vila Velha. Doceria do Leo Express: Rua 15 de novembro, 460, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99603-2288. FOTO: Doceria do Leo/Divulgação

A doceria Maria Merengue lançou as Choc a Bomb (foto), esferas que derretem quando misturadas com leite quente, e o fondue com frutas, marshmallow e brownies. As Choc a Bomb têm três recheios disponíveis: cappuccino artesanal, chocolate quente ou bebida de morango, todas com mini marshmallows (R$ 18,90 cada uma). O fondue, por sua vez, sai a R$ 59,90 e serve de duas a três pessoas. Av. Braúna, 420, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99279-0203. FOTO: Maria Merengue/Divulgação

A doceria Pâola Cakes, que em breve mudará de endereço na Serra, também está com uma novidade chocolatuda, a taça Trio de Brigadeiros, que contém: Danette, brigadeiro de chocolate meio amargo, musse de chocolate, bolo fofinho de cacau e sorvete italiano de chocolate dark (R$ 24). Av. Jones dos Santos Neves, 66, Centro, Serra. (27) 99789-6724. FOTO: Paôla Cakes/Divulgação

A doceria e café Quintal do Armazém está com dois novos doces à base de chocolate. Um deles é o Bolo Croc de Nozes, com massa de cacau e recheios de chocolate amargo e doce de leite - nele, o ponto alto é o crocante de nozes feito com chocolate 70% que vai no meio do recheio (R$ 19,50 a fatia). O outro é o Bolo do João (foto), com massa de chocolate, sem glúten e sem lactose. Esse minibolo é acompanhado por uma calda de chocolate 70% e crocante de amendoim (R$ 15,50 a unidade). Rua Afonso Cláudio, 32, Praia do Canto, Vitória. (27) 99715-0813. FOTO: Quintal do Armazém/Divulgação