Ama chocolate? Prepare uma torta de brigadeiro com cereja

Para quando bater o desejo de comer chocolate, é bom ter à mão uma guloseima ou uma receitinha prática feita com o doce. Para lhe inspirar, a equipe chocólatra de HZ escolheu uma torta de brigadeiro bem cremosa e aveludada, finalizada com cerejas.
A fruta você pode usar fresca ou marrasquino (já adoçada e conservada naquela famosa caldinha gostosa). Para prepará-la, separe uma forma de fundo removível e capriche!
TORTA DE BRIGADEIRO COM CEREJA
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Massa:
- 1 e meia xícara (chá) de farinha de trigo
- Meia xícara (chá) de chocolate em pó
- 4 colheres (sopa) de avelãs torradas e trituradas
- 1 pitada de sal
- 1 ovo
- 100g de manteiga em temperatura ambiente
- Recheio:
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 100g de chocolate meio amargo
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 latinha de creme de leite
- Montagem:
- 1 xícara (chá) de cerejas frescas ou marrasquino
MODO DE PREPARO:
- Massa: em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o chocolate em pó, as avelãs e o sal.
- Junte o ovo e a manteiga.
- Misture e trabalhe com a ponta dos dedos até obter uma massa homogênea.
- Forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível (24 cm de diâmetro), faça furinhos nesse fundo de massa com o auxílio de um garfo e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até dourar. Reserve.
- Recheio: em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate e a manteiga.
- Misture bem e leve ao fogo médio, por cerca de seis minutos ou até desgrudar do fundo da panela.
- Desligue o fogo, junte o creme de leite e misture bem.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.