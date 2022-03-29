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Irresistível

Ama chocolate? Prepare uma torta de brigadeiro com cereja

Cremosa e com um toque de avelã, a sobremesa é curinga e pode compor com muito estilo o seu cardápio de doces para a Páscoa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Março de 2022 às 10:00

Para quando bater o desejo de comer chocolate, é bom ter à mão uma guloseima ou uma receitinha prática feita com o doce. Para lhe inspirar, a equipe chocólatra de HZ escolheu uma torta de brigadeiro bem cremosa e aveludada, finalizada com cerejas.
A fruta você pode usar fresca ou marrasquino (já adoçada e conservada naquela famosa caldinha gostosa).  Para prepará-la, separe uma forma de fundo removível e capriche!

TORTA DE BRIGADEIRO COM CEREJA

Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
Torta de brigadeiro com cereja
A massa da tortinha contém avelãs torradas e trituradas Crédito: Nestlé/Divulgação
INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 1 e meia xícara (chá) de farinha de trigo
  • Meia xícara (chá) de chocolate em pó
  • 4 colheres (sopa) de avelãs torradas e trituradas
  • 1 pitada de sal
  • 1 ovo
  • 100g de manteiga em temperatura ambiente
  • Recheio:
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 100g de chocolate meio amargo
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 latinha de creme de leite
  • Montagem:
  • 1 xícara (chá) de cerejas frescas ou marrasquino
MODO DE PREPARO:
  1. Massa: em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o chocolate em pó, as avelãs e o sal.
  2. Junte o ovo e a manteiga.
  3. Misture e trabalhe com a ponta dos dedos até obter uma massa homogênea.
  4. Forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível (24 cm de diâmetro), faça furinhos nesse fundo de massa com o auxílio de um garfo e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até dourar. Reserve.
  5. Recheio: em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate e a manteiga. 
  6. Misture bem e leve ao fogo médio, por cerca de seis minutos ou até desgrudar do fundo da panela. 
  7. Desligue o fogo, junte o creme de leite e misture bem.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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