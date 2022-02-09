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Cheiro bom

Aprenda a fazer o bolo de maçã e aveia da chef Paola Carosella

A receita é bastante simples e o resultado é uma companhia infalível para o café fresquinho do desjejum ou do lanche da tarde
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 10:00

Um bolo de maçã fofinho e cheiroso tem tudo para tornar a sua hora do lanche ou do café ainda mais prazerosa. E se a receita para preparar essa gostosura for uma das maravilhosas criadas pela chef Paola Carosella?
A cozinheira argentina mais amada do Brasil nos deu uma sugestão bem fácil e baratinha de fazer, que você confere a seguir. 

BOLO DE MAÇÃ E AVEIA

Bolo de maçã da chef Paola Carosella
Bolo de maçã e aveia: boa pedida no café da manhã e no lanche Crédito: Skeelo/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 3 ovos 
  • ½ xícara de leite
  • ½ xícara de óleo
  • 1 xícara de açúcar
  • 1 colher (chá) de canela em pó
  • 1 e ½ xícara de farinha de trigo integral
  • ½ xícara de farelo de aveia
  • 1 colher (sobremesa) de fermento em pó
  • 2 a 3 maçãs descascadas cortadas em cubos
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma tigela, misture os ovos, o açúcar, o leite e o óleo com a ajuda de um fouet
  2. Peneire a farinha de trigo, a canela e o fermento em pó. 
  3. Em seguida coloque as farinhas com o farelo de aveia na mesma mistura e acrescente as maçãs.
  4. Coloque essa mistura em uma forma de 24 cm de diâmetro untada e enfarinhada. 
  5. Leve ao forno preaquecido a 160ºC por aproximadamente 50 minutos.
  6. Espere esfriar, finalize com açúcar de confeiteiro e sirva.
Fonte: Skeelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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