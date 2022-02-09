Aprenda a fazer o bolo de maçã e aveia da chef Paola Carosella

Um bolo de maçã fofinho e cheiroso tem tudo para tornar a sua hora do lanche ou do café ainda mais prazerosa. E se a receita para preparar essa gostosura for uma das maravilhosas criadas pela chef Paola Carosella?
A cozinheira argentina mais amada do Brasil nos deu uma sugestão bem fácil e baratinha de fazer, que você confere a seguir.
BOLO DE MAÇÃ E AVEIA
INGREDIENTES:
- 3 ovos
- ½ xícara de leite
- ½ xícara de óleo
- 1 xícara de açúcar
- 1 colher (chá) de canela em pó
- 1 e ½ xícara de farinha de trigo integral
- ½ xícara de farelo de aveia
- 1 colher (sobremesa) de fermento em pó
- 2 a 3 maçãs descascadas cortadas em cubos
- MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, misture os ovos, o açúcar, o leite e o óleo com a ajuda de um fouet.
- Peneire a farinha de trigo, a canela e o fermento em pó.
- Em seguida coloque as farinhas com o farelo de aveia na mesma mistura e acrescente as maçãs.
- Coloque essa mistura em uma forma de 24 cm de diâmetro untada e enfarinhada.
- Leve ao forno preaquecido a 160ºC por aproximadamente 50 minutos.
- Espere esfriar, finalize com açúcar de confeiteiro e sirva.
Fonte: Skeelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.