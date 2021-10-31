Bolo de chocolate cremoso com macadâmia e frutas vermelhas

Se você é fã de petit gateau e brownie, tem tudo para cair de amores por esta receita: fondant au chocolat com sopa de frutas vermelhas. O fondant é um bolinho denso e chocolatudo muito apreciado na França, e servido quentinho fica maravilhoso. Esse que mostramos abaixo é mais cremoso por dentro e leva macadâmia. Bora testar?