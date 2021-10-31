Bolo de chocolate cremoso com macadâmia e frutas vermelhas

Se você é fã de petit gateau e brownie, tem tudo para cair de amores por esta receita: fondant au chocolat com sopa de frutas vermelhas. O fondant é um bolinho denso e chocolatudo muito apreciado na França, e servido quentinho fica maravilhoso. Esse que mostramos abaixo é mais cremoso por dentro e leva macadâmia. Bora testar?
BOLO CREMOSO DE CHOCOLATE COM SOPA DE FRUTAS VERMELHAS
INGREDIENTES:
- 200g de chocolate meio amargo
- 50g de manteiga
- 150g de açúcar
- 50g de farinha de trigo
- 2 ovos
- 2 gemas
- 20g de macadâmia
- Para a sopa:
- 50g de morango
- 50g de framboesa
- 50g de amora
MODO DE PREPARO:
- Bata os ovos com as gemas e 100g de açúcar até a mistura ficar bem clara.
- Adicione essa mistura ao chocolate já derretido com a manteiga e incorpore a farinha de trigo.
- Despeje em quatro formas individuais untadas e distribua as macadâmias inteiras em cada uma delas.
- Leve ao forno preaquecido a 160ºC e deixe assar por 15 minutos. Reserve.
- Bata as frutas vermelhas junto com 50g de açúcar.
- Coloque essa sopa fria no prato e acrescente por cima o bolo de chocolate.
- Se preferir, decore com frutas vermelhas frescas.
Fonte: Alain Poletto, chef do restaurante Bistrot de Paris (SP). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.