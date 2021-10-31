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Bolo de chocolate cremoso com macadâmia e frutas vermelhas

Se você é fã de brownie e afins, prepare esse fondant au chocolat com caldinha fria de morango, framboesa e amora. É bom demais!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 02:00

Bolo cremoso de chocolate com sopa de frutas vermelhas
Bolo cremoso de chocolate com sopa de frutas vermelhas Crédito: Luiz Ipolito
Se você é fã de petit gateau e brownie, tem tudo para cair de amores por esta receita: fondant au chocolat com sopa de frutas vermelhas. O fondant é um bolinho denso e chocolatudo muito apreciado na França, e servido quentinho fica maravilhoso. Esse que mostramos abaixo é mais cremoso por dentro e leva macadâmia. Bora testar?

BOLO CREMOSO DE CHOCOLATE COM SOPA DE FRUTAS VERMELHAS

INGREDIENTES: 
  • 200g de chocolate meio amargo
  • 50g de manteiga
  • 150g de açúcar
  • 50g de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 2 gemas
  • 20g de macadâmia
  • Para a sopa:
  • 50g de morango
  • 50g de framboesa
  • 50g de amora
MODO DE PREPARO:
  1. Bata os ovos com as gemas e 100g de açúcar até a mistura ficar bem clara. 
  2. Adicione essa mistura ao chocolate já derretido com a manteiga e incorpore a farinha de trigo. 
  3. Despeje em quatro formas individuais untadas e distribua as macadâmias inteiras em cada uma delas. 
  4. Leve ao forno preaquecido a 160ºC e deixe assar por 15 minutos. Reserve. 
  5. Bata as frutas vermelhas junto com 50g de açúcar. 
  6. Coloque essa sopa fria no prato e acrescente por cima o bolo de chocolate. 
  7. Se preferir, decore com frutas vermelhas frescas.
Fonte: Alain Poletto, chef do restaurante Bistrot de Paris (SP). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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