Bolo de pipoca é uma receita divertida, viciante e fácil de fazer

Pipoca: em uma panela média, aqueça o óleo e junte o milho de pipoca. Misture bem e tampe a panela até que o milho estoure. Abaixe o fogo e aguarde até parar de estourar. Reserve.

Cobertura de chocolate ao leite: em um recipiente refratário, derreta o chocolate em banho-maria até obter um creme homogêneo. Em um recipiente grande, misture a pipoca ao chocolate. Coloque a pipoca banhado com chocolate em uma forma de furo central (19 cm de diâmetro) forrada com papel-alumínio e leve à geladeira por cerca de 1 hora.

