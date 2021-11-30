Bolo de pipoca é uma receita divertida, viciante e fácil de fazer

Um "bolo" que não tem massa e é todinho feito de pipoca doce envolta por chocolate. Curtiu a ideia? Então separe o milho e algumas barras para preparar essa guloseima que a criançada vai amar! Veja a seguir o modo de preparo.
BOLO DE PIPOCA
INGREDIENTES:
- Meia xícara (chá) de milho para pipoca
- 2 colheres (sopa) de óleo
- 200g de chocolate ao leite
- 200g de chocolate branco
- Meia xícara (chá) de minimarshmallows coloridos
MODO DE PREPARO:
- Pipoca: em uma panela média, aqueça o óleo e junte o milho de pipoca. Misture bem e tampe a panela até que o milho estoure. Abaixe o fogo e aguarde até parar de estourar. Reserve.
- Cobertura de chocolate ao leite: em um recipiente refratário, derreta o chocolate em banho-maria até obter um creme homogêneo. Em um recipiente grande, misture a pipoca ao chocolate. Coloque a pipoca banhado com chocolate em uma forma de furo central (19 cm de diâmetro) forrada com papel-alumínio e leve à geladeira por cerca de 1 hora.
- Cobertura de chocolate branco: em um recipiente refratário, derreta o chocolate branco em banho-maria até obter um creme homogêneo. Em um recipiente grande, misture a pipoca ao chocolate e aos minimarshmallows. Coloque essa massa de pipoca em uma forma de furo central (19 cm de diâmetro) forrada com papel-alumínio e leve à geladeira por cerca de 1 hora.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.