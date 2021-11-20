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Vai um doce aí? Aprenda a fazer rocambole de doce de leite

Adoce o seu fim de semana com uma receita fácil, perfeita para acompanhar o cafezinho da tarde ou compor a mesa do brunch
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 02:00

Rocambole de doce de leite
Rocambole de doce de leite Crédito: Renata/Divulgação
Quer uma receita açucarada para compor o lanche sem ter muito trabalho? Separamos uma irresistível, de rocambole recheado com doce de leite. A guloseima é uma companhia perfeita para o café, e faz bonito na mesa do brunch. Gostou da ideia? Então, confira as instruções abaixo.  

ROCAMBOLE DE DOCE DE LEITE

INGREDIENTES:
  • 5 ovos 
  • 5 colheres (sopa) de açúcar 
  • 1 xicara (chá) de farinha de trigo 
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó 
  • 3 xícaras (chá) de doce de leite pastoso de boa qualidade
  • Açúcar para polvilhar 
MODO DE PREPARO: 
  1. Bata na batedeira os ovos e o açúcar até dobrar de volume. 
  2. Em seguida, peneire a farinha de trigo e o fermento e incorpore à mistura da batedeira. 
  3. Coloque a massa em uma forma untada e forrada com papel-manteiga. 
  4. Leve para assar em forno preaquecido, a 200°C, por 20 minutos. 
  5. Polvilhe açúcar sobre uma folha de papel-manteiga e desenforme a massa ainda quente em cima dessa folha. 
  6. Espalhe o doce de leite sobre a massa e enrole como um rocambole.
  7.  Polvilhe açúcar por cima antes de servir.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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