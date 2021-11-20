Vai um doce aí? Aprenda a fazer rocambole de doce de leite

Quer uma receita açucarada para compor o lanche sem ter muito trabalho? Separamos uma irresistível, de rocambole recheado com doce de leite. A guloseima é uma companhia perfeita para o café, e faz bonito na mesa do brunch. Gostou da ideia? Então, confira as instruções abaixo.
ROCAMBOLE DE DOCE DE LEITE
INGREDIENTES:
- 5 ovos
- 5 colheres (sopa) de açúcar
- 1 xicara (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 3 xícaras (chá) de doce de leite pastoso de boa qualidade
- Açúcar para polvilhar
MODO DE PREPARO:
- Bata na batedeira os ovos e o açúcar até dobrar de volume.
- Em seguida, peneire a farinha de trigo e o fermento e incorpore à mistura da batedeira.
- Coloque a massa em uma forma untada e forrada com papel-manteiga.
- Leve para assar em forno preaquecido, a 200°C, por 20 minutos.
- Polvilhe açúcar sobre uma folha de papel-manteiga e desenforme a massa ainda quente em cima dessa folha.
- Espalhe o doce de leite sobre a massa e enrole como um rocambole.
- Polvilhe açúcar por cima antes de servir.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.