Torta de cebola é uma opção saborosa para lanche; veja receita

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o fermento, o sal e a manteiga.

Acrescente a água aos poucos até obter uma massa homogênea. Cubra com filme plástico e deixe descansar por 30 minutos.



Nesse tempo, para o recheio, refogue na manteiga as cebolas, acrescente o sal, o creme de leite, misture bem e retire do fogo. Misture metade do parmesão ralado e espere esfriar.



Retire a massa da geladeira e abra em uma bancada enfarinhada.



Forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível (22cm de diâmetro). Fure a massa com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 20 minutos.



Retire do forno, distribua o recheio sobre essa massa, salpique por cima o restante do parmesão ralado e leve novamente ao forno por 15 minutos.

