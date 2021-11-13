Torta de cebola é uma opção saborosa para lanche; veja receita

Buscando uma receita de torta para deixar a sua mesa de lanche especialmente apetitosa? Pois fique de olho nessa que separamos para o seu fim de semana. Ela tem recheio cremoso à base de cebolas caramelizadas e massa amanteigada. E o melhor: é bem prática, fácil de fazer. Curtiu? Então, confira as instruções passo a passo.
TORTA DE CEBOLA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 70 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 70 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Massa:
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 colher (chá) de sal
- 100g de manteiga com sal
- ¾ xícara (chá) de água
- Recheio:
- 2 colheres (chá) de manteiga com sal
- 4 cebolas médias fatiadas
- 1 colher (chá) de sal
- 200g de creme de leite de caixinha
- ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o fermento, o sal e a manteiga.
- Acrescente a água aos poucos até obter uma massa homogênea. Cubra com filme plástico e deixe descansar por 30 minutos.
- Nesse tempo, para o recheio, refogue na manteiga as cebolas, acrescente o sal, o creme de leite, misture bem e retire do fogo. Misture metade do parmesão ralado e espere esfriar.
- Retire a massa da geladeira e abra em uma bancada enfarinhada.
- Forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível (22cm de diâmetro). Fure a massa com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 20 minutos.
- Retire do forno, distribua o recheio sobre essa massa, salpique por cima o restante do parmesão ralado e leve novamente ao forno por 15 minutos.
- Retire do forno, aguarde 10 minutos e sirva.
Fonte: Qualy. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.