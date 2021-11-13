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Fim de semana

Torta de cebola é uma opção saborosa para lanche; veja receita

Cebolas caramelizadas, creme de leite e queijo parmesão são os ingredientes do recheio, e a massa tem sabor amanteigado
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 02:00

Torta de cebola
A receita de torta de cebola rende oito porções Crédito: Qualy/Divulgação
Buscando uma receita de torta para deixar a sua mesa de lanche especialmente apetitosa? Pois fique de olho nessa que separamos para o seu fim de semana. Ela tem recheio cremoso à base de cebolas caramelizadas e massa amanteigada. E o melhor: é bem prática, fácil de fazer. Curtiu? Então, confira as instruções passo a passo.   

TORTA DE CEBOLA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 70 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 colher (chá) de sal
  • 100g de manteiga com sal
  • ¾ xícara (chá) de água
  • Recheio:
  • 2 colheres (chá) de manteiga com sal
  • 4 cebolas médias fatiadas
  • 1 colher (chá) de sal
  • 200g de creme de leite de caixinha
  • ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o fermento, o sal e a manteiga.
  2. Acrescente a água aos poucos até obter uma massa homogênea. Cubra com filme plástico e deixe descansar por 30 minutos.
  3. Nesse tempo, para o recheio, refogue na manteiga as cebolas, acrescente o sal, o creme de leite, misture bem e retire do fogo. Misture metade do parmesão ralado e espere esfriar.
  4. Retire a massa da geladeira e abra em uma bancada enfarinhada.
  5. Forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível (22cm de diâmetro). Fure a massa com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 20 minutos.
  6. Retire do forno, distribua o recheio sobre essa massa, salpique por cima o restante do parmesão ralado e leve novamente ao forno por 15 minutos.
  7. Retire do forno, aguarde 10 minutos e sirva.
Fonte: Qualy. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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