Pamonha de assadeira com queijo e bacon: veja como fazer

Gosta de pamonha? A da receita abaixo é uma versão incrementada, bem diferente das pamonhas de forno que você encontra na internet. Tem queijo, bacon, especiarias, ervas...e quando sai do forno, com aquela crosta douradinha e crocante de parmesão, não há quem resista! Confira as instruções e arrase!
PAMONHA DE ASSADEIRA COM QUEIJO E BACON
Rendimento: serve até 4 pessoas
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 250g de bacon cortado em cubos
- 300ml de leite
- 1/3 de xícara de chá de óleo
- 3 ovos
- 2 latas de milho (escorra a água)
- 1 colher (chá) de pimenta calabresa
- 1 colher de páprica defumada
- 1 colher (sopa) rasa de alecrim
- 1 colher de orégano
- 1 xícara de farinha de milho flocado
- 100g de queijo parmesão ralado
- 1/2 xícara de salsinha
- 1 pitada de sal
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 xícara de queijo minas quebrado grosseiramente com as mãos
MODO DE PREPARO:
- Bata no liquidificador o leite, o óleo, os ovos, o milho, a páprica, o alecrim, a pimenta calabresa, o orégano, a farinha de milho, o parmesão e o sal. Reserve.
- Em uma panela, coloque um fio de óleo e frite levemente o bacon em cubos.
- Adicione à mistura que estava reservada o bacon frito, o queijo, a salsinha e o fermento. Misture bem.
- Unte um refratário e polvilhe farinha de milho.
- Em seguida, acrescente a mistura e salpique um pouco de queijo parmesão por cima.
- Asse em forno preaquecido a 200°C até dourar.
Fonte: Saudali.