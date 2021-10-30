Irresistível!

Pamonha de assadeira com queijo e bacon: veja como fazer

Sabe aquele tipo de receita que te "abraça" por dentro? Pois essa é uma pedida certeira para trazer aconchego à refeição
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 02:00

Pamonha de assadeira
Pamonha de assadeira: receita fica pronta em 1 hora Crédito: Saudali/Divulgação
Gosta de pamonha? A da receita abaixo é uma versão incrementada, bem diferente das pamonhas de forno que você encontra na internet. Tem queijo, bacon, especiarias, ervas...e quando sai do forno, com aquela crosta douradinha e crocante de parmesão, não há quem resista! Confira as instruções e arrase! 

PAMONHA DE ASSADEIRA COM QUEIJO E BACON

Rendimento: serve até 4 pessoas
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: médio
INGREDIENTES:
  • 250g de bacon cortado em cubos 
  • 300ml de leite
  • 1/3 de xícara de chá de óleo
  • 3 ovos
  • 2 latas de milho (escorra a água)
  • 1 colher (chá) de pimenta calabresa
  • 1 colher de páprica defumada
  • 1 colher (sopa) rasa de alecrim
  • 1 colher de orégano
  • 1 xícara de farinha de milho flocado
  • 100g de queijo parmesão ralado
  • 1/2 xícara de salsinha
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 xícara de queijo minas quebrado grosseiramente com as mãos
MODO DE PREPARO:
  1. Bata no liquidificador o leite, o óleo, os ovos, o milho, a páprica, o alecrim, a pimenta calabresa, o orégano, a farinha de milho, o parmesão e o sal. Reserve.
  2. Em uma panela, coloque um fio de óleo e frite levemente o bacon em cubos.
  3. Adicione à mistura que estava reservada o bacon frito, o queijo, a salsinha e o fermento. Misture bem.
  4. Unte um refratário e polvilhe farinha de milho. 
  5. Em seguida, acrescente a mistura e salpique um pouco de queijo parmesão por cima.
  6. Asse em forno preaquecido a 200°C até dourar.
Fonte: Saudali. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

