Macarrão com queijo e tomates assados: se ainda não fez, faça!

Regue o fundo de uma assadeira com um pouco de azeite e coloque o queijo no centro.

Cubra o queijo com a pimenta dedo-de-moça (caso use esse ingrediente na receita).

Coloque os tomates-cereja em volta do queijo e regue com mais azeite. Dê uma sacudida na assadeira para o azeite envolver bem os tomates.



Tempere tudo com sal e pimenta-do-reino a gosto e leve para assar em forno preaquecido (a 230ºC) por 25 minutos, ou até o queijo derreter por completo e os tomates ficarem bem macios.



Enquanto isso, cozinhe o macarrão de acordo com as instruções da embalagem, escorra e reserve.



Retire a assadeira do forno, acrescente as folhas de manjericão e use uma colher ou espátula para quebrar os ingredientes e misturá-los.

