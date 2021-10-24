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Viralizou nas redes

Macarrão com queijo e tomates assados: se ainda não fez, faça!

Na receita de massa que ficou mundialmente famosa pelo TikTok, você pode substituir o feta por ricota, bem mais acessível
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 18:07

Macarrão com ricota e tomate assados: receita é fácil, rápida e infalível
Macarrão com ricota e tomate assados: receita é fácil, rápida e infalível Crédito: Porto Alegre/Divulgação
Uma preparação super simples que leva apenas massa, azeite, tomates-cereja e queijo viralizou nas redes sociais, a partir do TikTok, e hoje é uma das receitas mais famosas e reproduzidas da internet. A original leva queijo feta, de origem grega e à base de leites de cabra e ovelha.
Mas como o produto não é dos mais acessíveis nas gôndolas capixabas, tanto pelo preço quanto pela disponibilidade, aqui vai uma dica com ricota, que também dá certo!  Dá só uma olhada:

MACARRÃO COM QUEIJO E TOMATES-CEREJA ASSADOS

INGREDIENTES: 
  • 500g de macarrão curto (penne, fusilli, farfalle, etc.)
  • 200g de queijo ricota 
  • 1/2 xícara (chá) de azeite extravirgem
  • 1/2 pimenta dedo-de-moça picada
  • 500g de tomates-cereja
  • 4 dentes de alho picados
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 1 punhado de folhas frescas de manjericão
MODO DE PREPARO:
  1. Regue o fundo de uma assadeira com um pouco de azeite e coloque o queijo no centro. 
  2. Cubra o queijo com a pimenta dedo-de-moça (caso use esse ingrediente na receita).
  3. Coloque os tomates-cereja em volta do queijo e regue com mais azeite. Dê uma sacudida na assadeira para o azeite envolver bem os tomates.
  4. Tempere tudo com sal e pimenta-do-reino a gosto e leve para assar em forno preaquecido (a 230ºC) por 25 minutos, ou até o queijo derreter por completo e os tomates ficarem bem macios.
  5. Enquanto isso, cozinhe o macarrão de acordo com as instruções da embalagem, escorra e reserve.
  6. Retire a assadeira do forno, acrescente as folhas de manjericão e use uma colher ou espátula para quebrar os ingredientes e misturá-los.
  7. Em seguida, acrescente o macarrão cozido e misture tudo novamente. Bom apetite!

VEJA COMO FAZER:

@feelgoodfoodie

Baked feta pasta with cherry tomatoes!! Recipe on blog • Inspired by @grilledcheesesocial ? #tiktokpartner #LearnOnTikTok #fetapasta #recipes

♬ original sound - Feel Good Foodie
Fonte: Laticínios Porto Alegre. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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