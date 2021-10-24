Sobremesa

Cheesecake de cereja ao vinho do Porto é prático e impressiona

Aprenda a fazer essa versão do doce popular nos EUA e queridinho nas cafeterias do Estado usando uma cobertura mais sofisticada
Evelize Calmon

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 17:49

O cheesecake é coberto com geleia de cereja e vinho do Porto Crédito: Piraquê/Divulgação
Muito popular nos Estados Unidos, o cheesecake há tempos virou moda por aqui, especialmente nas cafeterias. Quem gosta de preparar o doce em casa conta com inúmeras variações de cobertura, e uma opção sofisticada com sabor intenso combina cerejas e vinho do Porto. Quer testar? Então, fique de olho nesta receita:

CHEESECAKE DE CEREJA AO VINHO DO PORTO

INGREDIENTES:
  • Base:
  • 200g de biscoito de maisena 
  • 1/4 de xícara (chá) de açúcar mascavo
  • 100g de manteiga em temperatura ambiente
  • Creme:
  • 6 ovos
  • 3 xícaras (chá) de açúcar
  • 600g de cream cheese
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher (chá) de aroma de baunilha
  • Geleia de cereja e vinho do Porto
  • 500g de cerejas frescas sem caroço (ou congeladas)
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • Suco de 1 limão
  • 1/2 maçã sem casca ralada
  • 1/3 de xícara (chá) de vinho do Porto
MODO DE PREPARO:
  1. Base: triture o biscoito até formar uma farofa fina. Em um recipiente, junte o biscoito, o açúcar mascavo e a manteiga até obter uma massa homogênea. Forre com a massa uma forma de fundo removível de 24 cm de diâmetro, pressionando com uma colher para que a superfície fique lisa. Leve à geladeira.
  2. Creme: na batedeira, bata os ovos por 1 minuto. Acrescente os ingredientes restantes e bata por mais 20 minutos em velocidade baixa. Despeje o creme sobre a massa gelada. Asse em forno preaquecido a 160°C por cerca de 50 minutos ou até que a superfície esteja dourada. Aguarde esfriar e refrigere por, pelo menos, quatro horas antes de servir.
  3. Geleia de cereja e vinho do Porto: separe 100 g das cerejas e reserve. Pique o restante grosseiramente ou triture no multiprocessador. Leve ao fogo as cerejas picadas, o açúcar, 100ml de água, o suco de limão e a maçã ralada. Cozinhe até obter a consistência de um purê leve. Adicione o vinho do Porto e o restante das cerejas, cozinhe mais um pouco, espere esfriar e reserve resfriado.
  4. Montagem: no momento de servir, desenforme o cheesecake e cubra com a geleia de cereja.
Fonte: Piraquê. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

