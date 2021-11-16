Fofinho e cheiroso: aprenda a fazer pão de creme de leite

Cheirinho de pão assando é uma das coisas mais gostosas que existem, concorda? Então, se você quer aproveitar o clima ameno para incrementar seu café, fique atento à receita abaixo. O resultado do passo-a-passo são pãezinhos fofos, cheirosos e deliciosos de creme de leite para ninguém botar defeito.
PÃO DE CREME DE LEITE
- INGREDIENTES:
- 500g de farinha de trigo
- 1 colher (sobremesa) de sal
- 2 tabletes de fermento biológico fresco ou 10g de fermento seco
- 1 caixinha de creme de leite
- 50g de margarina
- 1 ovo
- 1 colher (sopa) de açúcar
- 175ml de água morna
MODO DE PREPARO:
- Prepare a massa usando o fermento, metade da água, 1 colher (sopa) de açúcar e 1 xícara (chá) de farinha. Deixe descansar por 20 minutos.
- Junte o creme de leite e o restante dos ingredientes à massa, sovando-a muito bem. Ela deve ficar macia e desgrudar das mãos.
- Assim que a massa chegar a esse ponto, cubra com um pano e deixe descansar por 30 minutos.
- Divida a massa e modele os pãezinhos a gosto.
- Coloque-os em formas untadas e enfarinhadas e deixe-os crescer até dobrarem de volume, em temperatura ambiente.
- Pincele as massas com gema de ovo e leve os pãezinhos para assar em forno médio (180°C), por aproximadamente 30 minutos.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.