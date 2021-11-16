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Delícia caseira

Fofinho e cheiroso: aprenda a fazer pão de creme de leite

Quer uma receita das boas para acompanhar seu café? Então, aproveite o clima propício para assar esses pãezinhos irresistíveis
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 16:19

Pão caseiro de creme de leite
Pães caseiros de creme de leite: lanche irresistível Crédito: Mococa/Divulgação
Cheirinho de pão assando é uma das coisas mais gostosas que existem, concorda? Então, se você quer aproveitar o clima ameno para incrementar seu café, fique atento à receita abaixo. O resultado do passo-a-passo são pãezinhos fofos, cheirosos e deliciosos de creme de leite para ninguém botar defeito. 

PÃO DE CREME DE LEITE

  • INGREDIENTES: 
  • 500g de farinha de trigo
  • 1 colher (sobremesa) de sal
  • 2 tabletes de fermento biológico fresco ou 10g de fermento seco
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 50g de margarina
  • 1 ovo
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 175ml de água morna
MODO DE PREPARO:
  1. Prepare a massa usando o fermento, metade da água, 1 colher (sopa) de açúcar e 1 xícara (chá) de farinha. Deixe descansar por 20 minutos. 
  2. Junte o creme de leite e o restante dos ingredientes à massa, sovando-a muito bem. Ela deve ficar macia e desgrudar das mãos.
  3. Assim que a massa chegar a esse ponto, cubra com um pano e deixe descansar por 30 minutos. 
  4. Divida a massa e modele os pãezinhos a gosto. 
  5. Coloque-os em formas untadas e enfarinhadas e deixe-os crescer até dobrarem de volume, em temperatura ambiente. 
  6. Pincele as massas com gema de ovo e leve os pãezinhos para assar em forno médio (180°C), por aproximadamente 30 minutos.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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