O investimento que promete acabar com a poupança no Brasil

A poupança é o investimento mais popular do Brasil. São mais mais de 170 milhões de contas abertas, segundo o Banco Central. É o lugar onde a maioria dos brasileiros coloca o dinheiro guardado há décadas. Mas em maio de 2026, o governo lançou um produto que pode mudar esse cenário de vez.





O nome é Tesouro Reserva.





Ele chegou silenciosamente, com uma cerimônia de toque de campainha na B3, sem grandes alardes na mídia de massa. Mas para quem acompanha o mercado financeiro, o lançamento foi um divisor de águas: pela primeira vez na história, um título público federal passou a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive nos finais de semana e feriados, com liquidez via Pix.





Isso significa que você pode resgatar seu dinheiro às 23h de um domingo e o valor cai na sua conta na mesma hora. Algo que a poupança nunca foi capaz de oferecer.