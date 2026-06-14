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O investimento que promete acabar com a poupança no Brasil

Rende acima da poupança, permite aplicação via Pix e pode ser resgatado a qualquer hora do dia

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 05:00

Públicado em 

14 jun 2026 às 05:00
Daniel Carraretto

Colunista

Daniel Carraretto

A poupança é o investimento mais popular do Brasil. São mais mais de 170 milhões de contas abertas, segundo o Banco Central. É o lugar onde a maioria dos brasileiros coloca o dinheiro guardado há décadas. Mas em maio de 2026, o governo lançou um produto que pode mudar esse cenário de vez.


O nome é Tesouro Reserva.


Ele chegou silenciosamente, com uma cerimônia de toque de campainha na B3, sem grandes alardes na mídia de massa. Mas para quem acompanha o mercado financeiro, o lançamento foi um divisor de águas: pela primeira vez na história, um título público federal passou a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive nos finais de semana e feriados, com liquidez via Pix.


Isso significa que você pode resgatar seu dinheiro às 23h de um domingo e o valor cai na sua conta na mesma hora. Algo que a poupança nunca foi capaz de oferecer.

5 VANTAGENS DO TESOURO RESERVA

01

ACESSÍVEL DE VERDADE

Aplicação mínima de R$ 1. Sem valor mínimo elevado, sem conta em corretora, sem burocracia.

02

DISPONÍVEL 24H POR DIA

Único título público negociável 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive fins de semana e feriados, com resgate via Pix.

03

SEM OSCILAÇÃO NO SALDO

Usa marcação na curva — não marcação a mercado. O saldo cresce todo dia, sem sustos no extrato.

04

GARANTIA DO GOVERNO FEDERAL

Risco soberano: você está emprestando ao governo brasileiro, a maior garantia possível dentro do país.

05

RENDE ATÉ O DOBRO DA POUPANÇA

Com a Selic a 14,5% ao ano, o rendimento real é quase o dobro da poupança, que entregou apenas 7,53% nos últimos 12 meses.

O que é o Tesouro Reserva

O Tesouro Reserva é um título público federal emitido pelo Tesouro Nacional. Funciona de forma simples: você empresta dinheiro ao governo brasileiro e recebe de volta com juros. O rendimento é atrelado a 100% da taxa Selic, que está atualmente em 14,5% ao ano.


A grande diferença em relação ao Tesouro Selic, que já existia e funciona de forma parecida, está em três pontos: a aplicação mínima agora é R$ 1; a negociação ocorre 24 horas por dia via Pix; e não haverá marcação a mercado. Esse último ponto merece atenção especial.


A marcação a mercado é o que faz o saldo de alguns títulos oscilar para cima ou para baixo no extrato antes do vencimento, o que assusta muitos investidores iniciantes. O Tesouro Reserva usa marcação na curva, o que significa que o saldo cresce todo dia, de forma contínua e previsível, sem surpresas negativas na tela.


No lançamento, o produto ficou disponível apenas para os cerca de 80 milhões de correntistas do Banco do Brasil, pelo aplicativo Investimentos BB. Duas semanas depois do lançamento, o Tesouro Reserva já havia ultrapassado R$ 1 bilhão em aplicações. Um sinal claro do interesse do público.

Quanto rende comparado à poupança

A poupança tem uma regra simples: quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, ela rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). Na prática, nos últimos 12 meses, a caderneta entregou cerca de 7,53% ao ano. O Tesouro Reserva, com a Selic a 14,5%, rende quase o dobro disso antes do imposto de renda. E mesmo depois do IR, ainda fica bem à frente.

Tabela Daniel Carraretto

Segundo simulações do próprio Tesouro Nacional, uma aplicação de R$ 1.000 no Tesouro Reserva renderia R$ 40,14 a mais que a poupança em 12 meses. Para R$ 50.000, essa diferença sobe para cerca de R$ 3.000 no mesmo período.

Então devo tirar meu dinheiro da poupança?

Para a maioria das pessoas que mantém dinheiro na poupança como reserva de emergência, a resposta racional é sim. O Tesouro Reserva entrega mais rentabilidade, com a mesma segurança ou superior, e agora com a mesma conveniência de acesso imediato que a caderneta sempre teve como argumento de venda.


Claro que nenhuma decisão financeira deve ser tomada de forma genérica. A escolha do produto ideal para guardar seu dinheiro depende do valor envolvido, do prazo que você pretende manter, do seu perfil tributário e de como esse recurso se encaixa no conjunto do seu patrimônio.


O que o Tesouro Reserva fez foi eliminar a última desculpa que restava para manter o dinheiro na poupança: a conveniência. Agora, quem ainda deixa dinheiro rendendo a metade do que poderia, está, conscientemente ou não, fazendo uma escolha cara.


Entender onde cada real deve estar posicionado faz uma diferença real no longo prazo. E essa diferença, como as tabelas acima mostram, não é pequena.

Quanto chega ao meu banco?

Por enquanto, só o Banco do Brasil opera o produto. O Bradesco, por meio da sua corretora Ágora, já confirmou ao Tesouro Nacional que está direcionando esforços para habilitá-lo. Os demais bancos e corretoras não têm data anunciada: o próprio site do Tesouro Direto informa apenas que "outras instituições financeiras serão habilitadas futuramente". Quem não é correntista do BB e quiser sair na frente pode abrir uma conta lá especificamente para isso, já que a abertura é gratuita e digital.

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Daniel Carraretto

Daniel Carraretto é consultor de Investimentos CFP® e sócio do Multi Family Office Zanella Wealth, com mais de R$ 2 bilhões sob gestão. Tem mais de 18 anos de experiência e gerencia o patrimônio financeiro de famílias de alta renda. Foi reconhecido pela Anbima com uma das principais vozes sobre investimentos no Brasil, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram (@danielcarraretto).

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