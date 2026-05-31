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O investimento que quase ninguém conhece pelo nome, mas que virou febre em 2026

Investidores com perfil mais conservador, que antes só usavam a poupança ou o CDB, estão migrando para esse produto porque entrega mais rentabilidade e mais segurança

Publicado em 31 de Maio de 2026 às 07:00

Públicado em 

31 mai 2026 às 07:00
Daniel Carraretto

Colunista

Daniel Carraretto

Investimento, ações, mercado financeiro
Com menos de R$ 100, já é possível conseguir entrar em um ETF de renda fixa. Freepik

Tem um tipo de investimento que cresceu silenciosamente nos últimos meses, entrou para o ranking dos produtos mais captados do país em 2026 e, ainda assim, a maioria das pessoas nunca ouviu falar o nome. Ele não aparece nas propagandas dos bancos. Não é assunto de churrasco. Mas está sendo usado por cada vez mais brasileiros que querem aproveitar os juros altos sem complicação.


O nome é ETF de renda fixa.


Antes que você feche a coluna achando que isso é coisa de especialista, deixa eu te explicar em dois minutos por que isso pode ser mais simples do que parece e mais vantajoso do que a maioria das opções que você conhece.


Renda fixa você já conhece. É aquele tipo de investimento onde você tem uma ideia de antemão de quanto deve render: CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA. São boas opções, especialmente com a Selic ainda em patamares elevados. O problema é que investir nisso individualmente exige tempo, pesquisa, comparação de taxas e, muitas vezes, um valor mínimo de aplicação que exclui boa parte das pessoas.


O ETF de renda fixa resolve exatamente esse problema. ETF é uma sigla em inglês para "fundo de índice negociado em bolsa". Funciona como um fundo que acompanha automaticamente uma carteira de títulos de renda fixa, mas que você compra e vende na bolsa de valores como se fosse uma ação. Simples assim.

5 vantagens do ETF de Renda Fixa

1

Acesso facilitado

Com menos de R$ 100, você já consegue entrar em um ETF de renda fixa, sem burocracia e sem valor mínimo elevado.

2

Diversificação automática

Um único ETF já vem com dezenas de títulos dentro dele, diluindo o risco de forma automática.

3

Custos muito menores

Enquanto fundos de banco cobram até 1% ao ano, ETFs de renda fixa costumam ter taxa abaixo de 0,20% ao ano.

4

Liquidez diária

Pode ser vendido qualquer dia útil, no horário da bolsa. Seu dinheiro não fica preso por meses ou anos.

5

Tributação mais vantajosa

O IR é retido automaticamente na fonte. E alguns ETFs, como o LFTB11, já começam com alíquota de 15%, enquanto a renda fixa tradicional pode cobrar até 22,5%.

Por isso não é coincidência que os ETFs de renda fixa registraram a segunda maior captação entre todas as classes de fundos no primeiro trimestre de 2026, segundo a Anbima, a associação que representa o mercado financeiro brasileiro. Investidores com perfil mais conservador, que antes só usavam a poupança ou o CDB do banco de sempre, estão migrando para esse produto porque ele entrega mais rentabilidade, mais segurança e mais simplicidade ao mesmo tempo.


Um detalhe que pouca gente sabe: a tributação dos ETFs de renda fixa é mais prática e, em alguns casos, mais vantajosa do que a dos investimentos tradicionais. O imposto de renda é retido automaticamente na fonte, sem que o investidor precise se preocupar em calcular ou declarar separadamente. E há ETFs, como o LFTB11, que já começam com alíquota de 15% sobre o rendimento, enquanto na renda fixa convencional quem resgata antes de seis meses paga 22,5%. Ou seja, além de mais prático, pode ser mais barato para o bolso.


O Brasil está passando por um momento em que os juros altos, que pesam no crédito e no financiamento, criam uma oportunidade rara para quem está do lado de quem poupa. Quem entende essa janela e posiciona bem o patrimônio agora, sai na frente quando os juros começarem a cair de verdade.


Só que as perguntas sobre onde colocar o dinheiro, em qual ETF, com qual prazo, em qual proporção dentro da carteira, não têm uma resposta única para todo mundo. Dependem do seu perfil, dos seus objetivos e de quanto tempo você tem até precisar desse dinheiro.

Quem tem essas respostas claras, toma decisões melhores. Quem não tem tende a deixar o dinheiro parado onde sempre esteve, rendendo menos do que poderia.

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Daniel Carraretto

Daniel Carraretto é consultor de Investimentos CFP® e sócio do Multi Family Office Zanella Wealth, com mais de R$ 2 bilhões sob gestão. Tem mais de 18 anos de experiência e gerencia o patrimônio financeiro de famílias de alta renda. Foi reconhecido pela Anbima com uma das principais vozes sobre investimentos no Brasil, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram (@danielcarraretto).

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