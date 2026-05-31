O investimento que quase ninguém conhece pelo nome, mas que virou febre em 2026

Tem um tipo de investimento que cresceu silenciosamente nos últimos meses, entrou para o ranking dos produtos mais captados do país em 2026 e, ainda assim, a maioria das pessoas nunca ouviu falar o nome. Ele não aparece nas propagandas dos bancos. Não é assunto de churrasco. Mas está sendo usado por cada vez mais brasileiros que querem aproveitar os juros altos sem complicação.





O nome é ETF de renda fixa.





Antes que você feche a coluna achando que isso é coisa de especialista, deixa eu te explicar em dois minutos por que isso pode ser mais simples do que parece e mais vantajoso do que a maioria das opções que você conhece.





Renda fixa você já conhece. É aquele tipo de investimento onde você tem uma ideia de antemão de quanto deve render: CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA. São boas opções, especialmente com a Selic ainda em patamares elevados. O problema é que investir nisso individualmente exige tempo, pesquisa, comparação de taxas e, muitas vezes, um valor mínimo de aplicação que exclui boa parte das pessoas.





O ETF de renda fixa resolve exatamente esse problema. ETF é uma sigla em inglês para "fundo de índice negociado em bolsa". Funciona como um fundo que acompanha automaticamente uma carteira de títulos de renda fixa, mas que você compra e vende na bolsa de valores como se fosse uma ação. Simples assim.