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Mais do que piscinas: lugares no Espírito Santo para curtir com lazer completo

De programações ao ar livre às culturais, resorts oferecem variadas atividades aqui no estado
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 31 de Maio de 2026 às 09:00

O resort abriga a mais alta tirolesa do estado
O resort abriga a mais alta tirolesa do estado Foto: Divulgação China Park

Já se perguntou onde passar um final de semana com a família sem precisar sair do hotel? Ou aproveitar alguns dias de descanso em um lugar com opções para todas as idades? Bom, o Espírito Santo está repleto de resorts que unem tudo. De recreação a atividades ao ar livre, com programação para adultos, crianças, para quem vai sozinho ou acompanhado, em um só destino. Por isso, reunimos cinco lugares no estado que garantem diversão e experiências sem precisar ir muito longe.

China Park Eco Resort - Domingos Martins

Arvorismo também chama atenção dos visitantes do China Park
Arvorismo também chama atenção dos visitantes do China Park Foto: Divulgação China Park

Quando o assunto é lazer completo no Espírito Santo, o China Park Resort está entre um dos grandes destinos procurados do estado. Localizado em Domingos Martins, o empreendimento reúne uma ampla estrutura de entretenimento e hospedagem, incluindo centro termal, piscinas, ofurôs, espaço kids, arvorismo, cinema, parque aquático e cachoeira artificial. 


O complexo também abriga a tirolesa mais alta do Espírito Santo, uma opção para quem busca aventura.

Flamboyant Hotel & Convention - Guarapari

Visitantes podem curtir seu descanso com contato com a natureza
Visitantes podem curtir seu descanso com contato com a natureza Foto: Emilia Brito

Entre as opções voltadas para toda a família, o destaque fica para o Flamboyant Hotel & Convention, em Guarapari. Localizado na chamada “Cidade Saúde”, o resort reúne atrações para diferentes perfis de hóspedes, como hidromassagem, passeios a cavalo, quadras de tênis, canoagem, caiaque, pedalinho e fazendinha, além das tradicionais piscinas e toboáguas. 


A estrutura faz do empreendimento uma alternativa para quem busca combinar descanso, lazer e contato com a natureza em um único destino.

SESC Praia Formosa - Aracruz

Sesc Praia Formosa, em Aracruz
Sesc Praia Formosa, em Aracruz Jansen Dias Lube

Agora vamos para o litoral norte do estado, onde fica localizado o famoso SESC Praia Formosa em Aracruz. Os destaques do resort ficam em suas praças temáticas (explorando a cultura africana, japonesa e indiana), exposição de artes, e sua área verde, permitindo aos visitantes explorar trilhas, ponte suspensa e passeios de trenzinho na Mata Atlântica. 


O complexo em opções de diversão para todas as idades com brinquedos clássicos como kamikaze, chafariz, passarela molhada, brinquedoteca e mais.

Hotel Eco da Floresta - Pedra Azul

Pedra Azul se tornou um refúgio ideal para quem aprecia a sensação de paz
Pedra Azul se tornou um refúgio ideal para quem aprecia a sensação de paz Foto: Thama G

Se a ideia é se conectar ainda mais com a natureza, o Hotel Eco da Floresta é a escolha certa. Para além de brinquedos, o diferencial do lugar fica na sua localização, elogiada pela beleza natural. Situado no topo de uma colina, oferece vistas deslumbrantes da floresta e da icônica Pedra Azul. 


O hotel dispõe ainda um complexo de lazer com quadras de beach tennis, passeios a cavalo e de pedalinho. Os hóspedes que apreciam a sensação de isolamento e paz irão se sentir em um refúgio ideal.

Fazenda Santa Rita - Mimoso do Sul

Discrição e experiência de vida no campo são atrativos para hotel no sul do estado
Discrição e experiência de vida no campo são atrativos para hotel no sul do estado Foto: Fabiani Littig

Por fim, tem opção para os amantes da vida rural. A Fazenda Santa Rita oferece um sistema de cama e café em um casarão antigo, datado de 1860. Localizada no extremo sul do estado, o espaço garante aos visitantes uma experiência que une a vida simples no interior com a beleza natural do município. 


No local é possível aproveitar cachoeiras, riachos, piscina natural, além de poder realizar trilhas com um visual exuberante. 

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