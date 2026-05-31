Mais do que piscinas: lugares no Espírito Santo para curtir com lazer completo

Já se perguntou onde passar um final de semana com a família sem precisar sair do hotel? Ou aproveitar alguns dias de descanso em um lugar com opções para todas as idades? Bom, o Espírito Santo está repleto de resorts que unem tudo. De recreação a atividades ao ar livre, com programação para adultos, crianças, para quem vai sozinho ou acompanhado, em um só destino. Por isso, reunimos cinco lugares no estado que garantem diversão e experiências sem precisar ir muito longe.
China Park Eco Resort - Domingos Martins
Quando o assunto é lazer completo no Espírito Santo, o China Park Resort está entre um dos grandes destinos procurados do estado. Localizado em Domingos Martins, o empreendimento reúne uma ampla estrutura de entretenimento e hospedagem, incluindo centro termal, piscinas, ofurôs, espaço kids, arvorismo, cinema, parque aquático e cachoeira artificial.
O complexo também abriga a tirolesa mais alta do Espírito Santo, uma opção para quem busca aventura.
Flamboyant Hotel & Convention - Guarapari
Entre as opções voltadas para toda a família, o destaque fica para o Flamboyant Hotel & Convention, em Guarapari. Localizado na chamada “Cidade Saúde”, o resort reúne atrações para diferentes perfis de hóspedes, como hidromassagem, passeios a cavalo, quadras de tênis, canoagem, caiaque, pedalinho e fazendinha, além das tradicionais piscinas e toboáguas.
A estrutura faz do empreendimento uma alternativa para quem busca combinar descanso, lazer e contato com a natureza em um único destino.
SESC Praia Formosa - Aracruz
Agora vamos para o litoral norte do estado, onde fica localizado o famoso SESC Praia Formosa em Aracruz. Os destaques do resort ficam em suas praças temáticas (explorando a cultura africana, japonesa e indiana), exposição de artes, e sua área verde, permitindo aos visitantes explorar trilhas, ponte suspensa e passeios de trenzinho na Mata Atlântica.
O complexo em opções de diversão para todas as idades com brinquedos clássicos como kamikaze, chafariz, passarela molhada, brinquedoteca e mais.
Hotel Eco da Floresta - Pedra Azul
Se a ideia é se conectar ainda mais com a natureza, o Hotel Eco da Floresta é a escolha certa. Para além de brinquedos, o diferencial do lugar fica na sua localização, elogiada pela beleza natural. Situado no topo de uma colina, oferece vistas deslumbrantes da floresta e da icônica Pedra Azul.
O hotel dispõe ainda um complexo de lazer com quadras de beach tennis, passeios a cavalo e de pedalinho. Os hóspedes que apreciam a sensação de isolamento e paz irão se sentir em um refúgio ideal.
Fazenda Santa Rita - Mimoso do Sul
Por fim, tem opção para os amantes da vida rural. A Fazenda Santa Rita oferece um sistema de cama e café em um casarão antigo, datado de 1860. Localizada no extremo sul do estado, o espaço garante aos visitantes uma experiência que une a vida simples no interior com a beleza natural do município.
No local é possível aproveitar cachoeiras, riachos, piscina natural, além de poder realizar trilhas com um visual exuberante.