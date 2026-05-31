Mais do que piscinas: lugares no Espírito Santo para curtir com lazer completo

Quando o assunto é lazer completo no Espírito Santo, o China Park Resort está entre um dos grandes destinos procurados do estado. Localizado em Domingos Martins, o empreendimento reúne uma ampla estrutura de entretenimento e hospedagem, incluindo centro termal, piscinas, ofurôs, espaço kids, arvorismo, cinema, parque aquático e cachoeira artificial.





O complexo também abriga a tirolesa mais alta do Espírito Santo, uma opção para quem busca aventura.