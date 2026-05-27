Cachorro não quer passear: veja as causas e o que fazer 

Observar os sinais do cachorro durante os passeios é importante, pois a resistência pode indicar desde fatores emocionais até desconfortos físicos Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Os passeios diários fazem parte da rotina ideal para a maioria dos cachorros e são importantes tanto para a saúde física quanto mental dos animais. Além de ajudarem a gastar energia, as caminhadas contribuem para o controle do peso, fortalecem músculos e articulações e estimulam o organismo de diferentes maneiras. O contato com ambientes externos também favorece o desenvolvimento cognitivo e sensorial do cão, já que ele explora cheiros, sons e estímulos variados durante o trajeto.

Além disso, passear costuma ser um momento prazeroso para os cães, pois permite interação social, diversão e quebra da rotina dentro de casa. No entanto, alguns animais podem começar a evitar as caminhadas ou demonstrar resistência ao sair. Quando isso acontece, é importante observaros sinais, já que a recusa pode estar relacionada a fatores emocionais, experiências negativas, desconfortos físicos ou até doenças que precisam de acompanhamento veterinário.Veja!

1. Medo de barulhos e estímulos externos

Alguns cachorros podem deixar de querer passear por medo de sons altos , movimentação intensa ou situações que geram insegurança. Fogos de artifício, buzinas, motos, caminhões e até aglomerações podem assustar o animal, principalmente aqueles mais sensíveis ou inseguros. Em muitos casos, o cachorro trava na porta, tenta voltar para casa ou demonstra sinais de ansiedade, como tremores, respiração acelerada e cauda abaixada.

Quando isso acontece, é importanteevitar forçar o passeio e procurar tornar a experiência mais tranquila e positiva. Caminhar em horários mais calmos e usar reforço positivo pode ajudar bastante na adaptação gradual do cão ao ambiente externo.

2. Dor ou problemas de saúde

Quando o cachorro sente dor, é comum que ele perca o interesse pelos passeios. Problemas nas articulações, dores musculares, doenças ortopédicas, lesões nas patas e até alterações neurológicas podem dificultar a locomoção do animal. Alguns cães passam a mancar, caminhar devagar, sentar durante o trajeto ou demonstrar cansaço excessivo. Nesses casos, o ideal é levar o animal ao médico-veterinário para identificar a causa do problema.

Episódios traumáticos podem fazer o cachorro associar o passeio a algo ruim Crédito: Imagem: Gunta Smidre | Shutterstock

3. Experiências traumáticas durante o passeio

Experiências negativas podem fazer o cachorro associar o passeio a algo ruim. Ataques de outros cães, sustos, quedas, broncas excessivas ou situações de estresse podem gerar medo e insegurança. Após um episódio traumático, o animal pode começar a evitar sair de casa ou apresentar resistência ao ver a coleira e a guia.

Alguns cães também ficam muito tensos durante o trajeto e tentam retornar rapidamente. Nesses casos, é importante agir com paciência e evitar pressionar o animal. A reintrodução ao passeio deve ser gradual, sempre respeitando os limites do cachorro e criando associações positivas.

4. Excesso de calor ou desconforto climático

As condições climáticas também influenciam diretamente a disposição do cachorro para passear. Dias muito quentes podem causar desconforto, cansaço e até queimaduras nas patas por causa do asfalto aquecido. Já temperaturas muito baixas , vento intenso ou chuva podem deixar alguns cães inseguros ou desconfortáveis. Os sinais incluem lentidão, tentativas de parar o passeio ou resistência para sair de casa. Por isso, vale escolher horários mais frescos para caminhar, especialmente no verão, além de testar a temperatura do chão antes de sair.

5. Falta de adaptação à coleira ou guia