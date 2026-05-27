Tecnologia capixaba auxilia empresas na redução de até 60% dos custos mensais com TI

Por conta das particularidades de cada sistema de tecnologia, empresas que não possuem uma operação integrada costumam enfrentar dificuldades para otimizar processos. O resultado, muitas vezes, é o aumento de custos, retrabalho e lentidão nas tomadas de decisão, especialmente em setores que dependem de alta performance e precisão de dados.
Foi para resolver esse problema que a empresa capixaba Globalsys desenvolveu a plataforma Gnexum, uma solução que permite integrar até 20 sistemas diferentes e já ajudou empresas a reduzirem em até 60% os custos mensais com TI.
Uma delas foi a Pharmanexo, empresa de tecnologia voltada para a área da saúde. Com o auxílio da plataforma, ela reorganizou toda a infraestrutura digital e está agora em processo de internacionalização, com entrada prevista em Portugal.
Na prática, a ferramenta faz diferentes sistemas “conversarem” entre si, mesmo quando foram criados em tecnologias diferentes ou antigas. Isso permite centralizar informações e automatizar processos de forma mais simples e segura.
“A vantagem para os negócios é direta: menos retrabalho de TI, integrações que acompanham o crescimento da empresa e a liberdade de adotar novas tecnologias sem reconstruir a base de conexões a cada projeto. Em vez de tratar a integração como um obstáculo recorrente, ela passa a ser um ativo que acelera as próximas decisões”, explica Eduardo Glazar, CSO da Globalsys.
Um dos impactos mais visíveis relatados pela Pharmanexo após a adoção da Gnexum é a velocidade de integração de novos clientes. O processo, que costumava levar duas semanas para ser realizado, hoje é concluído em poucos dias, sem risco de comprometer operações críticas.
Segundo a Globalsys, a plataforma também reduz em até 80% o tempo necessário para construir novas integrações, o que dispensa a reconstrução completa da base de conexões sempre que a empresa decide adotar uma nova tecnologia.
Para Eduardo Glazar, CSO da Globalsys, investir em uma arquitetura tecnológica preparada para crescimento é fundamental para empresas que atuam em ambientes críticos.
“Não se trata apenas de crescer, mas de crescer com consistência. Quando falamos de saúde, qualquer instabilidade pode comprometer toda a operação, por isso a arquitetura precisa ser pensada para suportar escala desde o início”, afirma.
Glazar também reforça que a terceirização estratégica da sustentação tecnológica ajuda as empresas a direcionarem esforços para inovação e crescimento: “Ao contar com parceiros especializados, a companhia ganha previsibilidade operacional e consegue focar no core do negócio, sem abrir mão da segurança e da performance”, completa.
Suporte multiplataforma
Além da plataforma Gnexum, a Globalsys também atua com soluções de inteligência artificial, análise de dados, automação de tarefas e desenvolvimento de sistemas personalizados para empresas.
Atualmente, a empresa monitora mais de 8 mil bases de dados e atende mais de 160 empresas em diferentes Estados do país, com operação 24 horas por dia.
“Nosso portfólio se organiza em duas camadas: produtos proprietários e unidades de negócio. Para além da Gnexum, temos o Satryo, solução de IA corporativa, e o Titan BI, plataforma de Analytics que disponibiliza painéis de indicadores em tempo real”, conta Glazar.
Vale destacar que a Globalsys também atua com unidades de negócio, fornecendo sustentação e monitoramento de bancos de dados, desenvolvimento de sistemas, suporte especializado em BI, squads de tecnologia e Automação Robótica de Processos (RPA) para ganho de eficiência.
“Tratamos cada cliente como parceiro tecnológico, desenhando o processo certo para a maturidade e a necessidade real de cada operação. É a diferença entre contratar um fornecedor e ganhar um time que entende o seu contexto”, finaliza.
Globalsys