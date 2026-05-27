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Tecnologia capixaba auxilia empresas na redução de até 60% dos custos mensais com TI

Tecnologia desenvolvida no Espírito Santo permite que diferentes sistemas conversem entre si, possibilitando expansão da healthtech para Portugal

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 14:40

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 mai 2026 às 14:40
Plataforma Gnexum, da Globalsys, ajudou empresa a reduzir 60% dos custos da operação de tecnologia
Plataforma Gnexum, da Globalsys, ajudou empresa a reduzir 60% dos custos mensais com TI Créditos: Shutterstock

Por conta das particularidades de cada sistema de tecnologia, empresas que não possuem uma operação integrada costumam enfrentar dificuldades para otimizar processos. O resultado, muitas vezes, é o aumento de custos, retrabalho e lentidão nas tomadas de decisão, especialmente em setores que dependem de alta performance e precisão de dados.

Foi para resolver esse problema que a empresa capixaba Globalsys desenvolveu a plataforma Gnexum, uma solução que permite integrar até 20 sistemas diferentes e já ajudou empresas a reduzirem em até 60% os custos mensais com TI.

Uma delas foi a Pharmanexo, empresa de tecnologia voltada para a área da saúde. Com o auxílio da plataforma, ela reorganizou toda a infraestrutura digital e está agora em processo de internacionalização, com entrada prevista em Portugal.

Na prática, a ferramenta faz diferentes sistemas “conversarem” entre si, mesmo quando foram criados em tecnologias diferentes ou antigas. Isso permite centralizar informações e automatizar processos de forma mais simples e segura.

“A vantagem para os negócios é direta: menos retrabalho de TI, integrações que acompanham o crescimento da empresa e a liberdade de adotar novas tecnologias sem reconstruir a base de conexões a cada projeto. Em vez de tratar a integração como um obstáculo recorrente, ela passa a ser um ativo que acelera as próximas decisões”, explica Eduardo Glazar, CSO da Globalsys.

Um dos impactos mais visíveis relatados pela Pharmanexo após a adoção da Gnexum é a velocidade de integração de novos clientes. O processo, que costumava levar duas semanas para ser realizado, hoje é concluído em poucos dias, sem risco de comprometer operações críticas.

Segundo a Globalsys, a plataforma também reduz em até 80% o tempo necessário para construir novas integrações, o que dispensa a reconstrução completa da base de conexões sempre que a empresa decide adotar uma nova tecnologia. 

Para Eduardo Glazar, CSO da Globalsys, investir em uma arquitetura tecnológica preparada para crescimento é fundamental para empresas que atuam em ambientes críticos.

Eduardo Glazar, CSO da Globalsys
Eduardo Glazar, CSO da Globalsys Créditos: Divulgação

“Não se trata apenas de crescer, mas de crescer com consistência. Quando falamos de saúde, qualquer instabilidade pode comprometer toda a operação, por isso a arquitetura precisa ser pensada para suportar escala desde o início”, afirma.

Glazar também reforça que a terceirização estratégica da sustentação tecnológica ajuda as empresas a direcionarem esforços para inovação e crescimento: “Ao contar com parceiros especializados, a companhia ganha previsibilidade operacional e consegue focar no core do negócio, sem abrir mão da segurança e da performance”, completa.

Suporte multiplataforma

Além da plataforma Gnexum, a Globalsys também atua com soluções de inteligência artificial, análise de dados, automação de tarefas e desenvolvimento de sistemas personalizados para empresas.

Atualmente, a empresa monitora mais de 8 mil bases de dados e atende mais de 160 empresas em diferentes Estados do país, com operação 24 horas por dia.

“Nosso portfólio se organiza em duas camadas: produtos proprietários e unidades de negócio. Para além da Gnexum, temos o Satryo, solução de IA corporativa, e o Titan BI, plataforma de Analytics que disponibiliza painéis de indicadores em tempo real”, conta Glazar.

Vale destacar que a Globalsys também atua com unidades de negócio, fornecendo sustentação e monitoramento de bancos de dados, desenvolvimento de sistemas, suporte especializado em BI, squads de tecnologia e Automação Robótica de Processos (RPA) para ganho de eficiência.

“Tratamos cada cliente como parceiro tecnológico, desenhando o processo certo para a maturidade e a necessidade real de cada operação. É a diferença entre contratar um fornecedor e ganhar um time que entende o seu contexto”, finaliza.

Globalsys

Globalsys
Fachada da Globalsys, empresa capixaba de tecnologia Créditos: Divulgação

Site: www.globalsys.com.br
 Instagram: @soumaisglobalsys

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