Tecnologia capixaba auxilia empresas na redução de até 60% dos custos mensais com TI

“A vantagem para os negócios é direta: menos retrabalho de TI, integrações que acompanham o crescimento da empresa e a liberdade de adotar novas tecnologias sem reconstruir a base de conexões a cada projeto. Em vez de tratar a integração como um obstáculo recorrente, ela passa a ser um ativo que acelera as próximas decisões”, explica Eduardo Glazar, CSO da Globalsys.