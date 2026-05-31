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Cinema do ES

Capixaba Rodrigo Aragão foge do terror e aposta em novo filme infantil

Em 'Folclórica', Rodrigo adapta elementos culturais do Brasil em uma obra para crianças
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 31 de Maio de 2026 às 10:00

Folclórica, novo filme infanil de Rorigo Aragão, explora o folclóre brasileiro.
Folclórica, novo filme infanil de Rorigo Aragão, explora o folclóre brasileiro. Divulgação Folclórica

Conhecido nacionalmente pelos filmes de terror produzidos no Espírito Santo, o cineasta capixaba Rodrigo Aragão prepara uma mudança inédita na carreira. Após cerca de duas décadas dedicadas ao horror fantástico, o diretor trabalha no lançamento de “Folclórica”, primeiro longa infantil de sua trajetória.


O filme, produzido ao longo de três anos, mergulha no universo do folclore brasileiro e será inteiramente estrelado por bonecos manipulados, sem qualquer personagem humano em cena. Segundo Aragão, a proposta combina técnicas artesanais clássicas do cinema com uma narrativa voltada ao público infantil.

É um filme muito diferente. Pelas minhas pesquisas, acho que não foi feito algo desse tipo no Brasil. Não existe nenhum ser humano no filme, só bonecos. E também não tem efeito digital, é tudo artesanal

Rodrigo Aragão, cineasta

A trama acompanha Pequi, um pequeno saci que nasce com o pé esquerdo, diferente dos demais sacis, tradicionalmente ligados à sorte e à agilidade. Complexado pela condição, ele parte em uma jornada para encontrar o dente do Mapinguari, criatura lendária da Amazônia, na tentativa de mudar o próprio destino.


Ao longo do caminho, o personagem cruza diferentes regiões do imaginário popular brasileiro e encontra figuras como Curupira, Caboclo d’Água e a Pata, criatura do folclore capixaba associada à região de Guarapari.


“Eu faço uma reimaginação dessas lendas brasileiras, recriando os personagens com visuais diferentes”, explica Aragão.

Folclórica, novo filme infanil de Rorigo Aragão, explora o folclóre brasileiro.
Pequi (direita) é o protagonista de 'Folclórica', novo filme infanil de Rorigo Aragão. Divulgação Folclórica

Transição planejada

Apesar da mudança de gênero, o cineasta afirma que o trabalho artesanal segue como uma marca da produção. Os personagens foram construídos como marionetes e fantoches manipulados manualmente, incluindo técnicas de teatro de bonecos e animatrônicos com controle remoto.


“Teve boneco que precisava de três pessoas manipulando ao mesmo tempo. Foi um trabalho muito complexo”, conta.


O diretor também destaca que a experiência com o cinema infantil surgiu dentro de casa, durante a pandemia de Covid-19. Segundo ele, os personagens nasceram enquanto brincava diariamente com marionetes ao lado dos filhos durante o período de isolamento social.

Foi uma forma de lidar com a solidão das crianças. Eu calculo que brincamos mais de 700 horas com esses bonecos durante a pandemia

Rodrigo Aragão, cineasta

As crianças, inclusive, participaram diretamente do processo criativo do longa, funcionando como uma espécie de “consultoria” para entender os limites do medo e garantir que a história permanecesse leve para o público infantil.


“Eu me preocupei muito em não fazer um filme assustador. Às vezes, o adulto perde a noção do que pode causar medo em uma criança. Esse olhar infantil foi muito importante”, diz.

Folclórica, novo filme infanil de Rorigo Aragão, explora o folclóre brasileiro.
Folclórica, novo filme infanil de Rorigo Aragão, explora o folclóre brasileiro. Divulgação Folclórica

Além de apostar em um novo público, “Folclórica” também reforça a produção audiovisual local. Aragão define o projeto como “100% capixaba”, reunindo artistas, manipuladores, músicos e técnicos do Espírito Santo em todas as etapas da criação.


A previsão é que o longa comece a circular por festivais ainda este ano, antes do lançamento comercial previsto para 2027. Enquanto aguarda a estreia, Aragão afirma estar descobrindo um novo universo dentro do audiovisual.


“Passei 20 anos trabalhando com filmes de terror, então conheço todo o circuito do cinema fantástico. Agora estou conhecendo o mundo dos festivais infantis. Está sendo uma experiência completamente nova”, afirma.

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