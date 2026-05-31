Capixaba Rodrigo Aragão foge do terror e aposta em novo filme infantil

Conhecido nacionalmente pelos filmes de terror produzidos no Espírito Santo, o cineasta capixaba Rodrigo Aragão prepara uma mudança inédita na carreira. Após cerca de duas décadas dedicadas ao horror fantástico, o diretor trabalha no lançamento de “Folclórica”, primeiro longa infantil de sua trajetória.





O filme, produzido ao longo de três anos, mergulha no universo do folclore brasileiro e será inteiramente estrelado por bonecos manipulados, sem qualquer personagem humano em cena. Segundo Aragão, a proposta combina técnicas artesanais clássicas do cinema com uma narrativa voltada ao público infantil.