Rodrigo Aragão, o cineasta que transforma o ES em cenário de terror

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:32
Pedro Paulo Rocha
Essa frase de Rodrigo Aragão carrega o ponto de partida de uma vida dedicada à fantasia e ao medo. Nascido em Guarapari, o diretor de 48 anos cresceu cercado por truques de ilusionismo. Quando criança, não tinha câmera, mas improvisava. Ele conta que usava cola branca e guardanapos para criar ferimentos falsos e assustar os vizinhos. O menino curioso acabou se tornando um dos cineastas mais conhecidos do Espírito Santo e um dos principais nomes do cinema de terror no Brasil.
Aos 17 anos, Rodrigo foi chamado para seu primeiro trabalho profissional, responsável pelos efeitos especiais do curta “A Lenda de Proitner”, filmado em Santa Leopoldina. “Virei o cara dos efeitos especiais”, diz. Os efeitos práticos como maquiagens, explosões e truques feitos no próprio set se tornariam uma de suas marcas mais fortes.
Antes de chegar às telas, o diretor viveu o medo de perto trabalhando no espetáculo de terror “Mausoléu”, apresentado entre 2000 e 2004. A montagem rodou cidades como Guarapari, Belo Horizonte e Salvador. “Eu montava o cenário, fazia as maquiagens e ainda atuava”, revela Rodrigo.
“A gente recebia grupos de sete em sete pessoas e assustamos mais de 30 mil nesse período. Foi a minha grande escola de susto”, brinca. Essa experiência foi essencial para compreender o comportamento do público diante do medo, um aprendizado que mais tarde levou ao cinema.
De volta a Guarapari em 2005, Aragão começou a filmar “Mangue Negro”, seu primeiro longa. “Foi feito literalmente no quintal de casa, sem grana nenhuma. Um filme muito pobre, muito precário mesmo”. Inspirado em “Fome Animal”, de Peter Jackson, e "Evil Dead", de Sam Raimi, o projeto unia humor, sangue e improviso.
O longa foi lançado em 2008 e se tornou um marco do cinema de gênero no Brasil. “Eu nunca quis fazer um terror realista, de violência urbana. Gosto da fantasia e de fazê-la o mais regional possível. Isso torna meus filmes originais em relação ao mercado internacional”, conta Rodrigo.
Rodrigo cresceu vendo o cinema estadunidense dominar o imaginário popular. “Sempre fiquei frustrado de ver todas as coisas legais acontecendo com americanos. Queria ver coisas incríveis acontecendo aqui, com uma cara brasileira”. Essa busca pela autenticidade o levou a criar um universo próprio, com zumbis do manguezal, personagens tropicais e espíritos das matas.
O diretor lembra que, quando lançou “Mangue Negro”, quase não se produzia terror no país. “Em 2008, diziam que no Brasil não se fazia terror.” Hoje o cenário é outro. “Em 2018 foram lançados 37 filmes de terror no Brasil. Em 2025, com certeza é mais. Toda produtora tem um”, afirma.
Além de inspiração, o Espírito Santo é personagem central na obra de Rodrigo Aragão. “O Espírito Santo é um dos melhores lugares do mundo para fazer cinema. Temos praias, montanhas, florestas e uma colonização riquíssima. O diretor vê potencial tanto na natureza quanto na cultura. “Acho que temos um ambiente quase paradisíaco para o cinema”, diz.
Entre as influências de Aragão estão Peter Jackson, Sam Raimi e Guillermo del Toro. Também faz questão de citar José Mojica Marins, o criador do Zé do Caixão, personagem sombrio que marcou o cinema nacional desde os anos 1960 com suas unhas compridas, capa preta e discursos sobre destino e morte. “Esses caras são meus heróis. E acredito que todo mundo que faz terror no Brasil deve um pedágio ao Mojica,” ressalta.
O encontro entre Rodrigo e Mojica marcou a carreira do capixaba. “Tive a honra de fazer o Mojica sentar na cadeira de diretor pela última vez. Ele guarda com carinho a lembrança: “Foi a última vez que ele dirigiu antes de ficar doente. É uma felicidade que carrego. O Mojica ensinou a toda uma geração que é possível fazer um terror com espírito brasileiro”, declara Rodrigo.
Mais do que filmar, Rodrigo passou a ensinar. Seus últimos projetos foram criados como filmes-escola. “Quando fiz ‘Cemitério das Almas Perdidas’, percebi lacunas técnicas no estado. Dei oficinas de cenografia e iluminação. ‘O Prédio Vazio’ nasceu como filme-escola e deu oficina para 280 pessoas. Metade da equipe pisava num set pela primeira vez.”
Ele se diz otimista com o futuro: “Vejo muitos jovens talentosos e apaixonados por cinema. O futuro do Espírito Santo é promissor.”
O sétimo longa do cineasta, Prédio Vazio, lançado em 2025, foi filmado em Guarapari e é seu único filme urbano. “É meu primeiro filme de fantasmas e foi praticamente todo feito de forma artesanal. O mar é de plástico, o céu é de tela de galinheiro. Não usamos efeitos de computador. Isso cria uma energia diferente que o público sente.”
Para ele, essa escolha estética é também um gesto de resistência. “A computação gráfica hoje é o arroz com feijão. Estar usando outra coisa me coloca num lugar diferente”, diz.
Rodrigo está finalizando seu primeiro filme infantil, “Folclórica”, feito com bonecos. “É a história de um sacizinho chamado Pequê, que nasce com o pé esquerdo em vez do direito e tenta mudar de pé. É todo artesanal e também filme-escola”, explica.
Ele já prepara o próximo: “Meu novo filme será sobre o Corpo Seco, lenda do folclore brasileiro que descreve um cadáver amaldiçoado e rejeitado pela terra, pelo céu e pelo inferno. Espero filmar no próximo ano”, revela Rodrigo.
Além disso, tem trabalhado em produções no Brasil e fora do país. “Meu objetivo de vida é lançar um filme por ano, nos moldes do Mazzaropi. Esse é um grande herói pra mim”, conta Rodrigo.
Para Rodrigo, o terror é uma forma de brincar com o desconhecido. “Acho o terror extremamente divertido. Ele lida com nosso lado infantil e criativo. Datas como o Halloween despertam essa parte das pessoas.”
* Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição do editora Marcella Scaramella.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta