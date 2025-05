Cinema capixaba

“Prédio Vazio”, filme gravado em Guarapari, estreia nos cinemas em junho

Longa de terror dirigido pelo capixaba Rodrigo Aragão venceu prêmio na Mostra de Cinema de Tiradentes. Confira o trailer

O terror capixaba Prédio Vazio, novo filme do diretor Rodrigo Aragão, chega às telonas de todo o Brasil no próximo dia 12 de junho, com distribuição da Retrato Filmes. Com pré-estreias previstas para a semana anterior no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, o longa marca a estreia do cineasta em um cenário urbano e promete levar o público a uma experiência de horror psicológico ambientada no litoral capixaba. >