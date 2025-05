Cinema

Ney Matogrosso é o homenageado nacional do 32º Festival de Cinema de Vitória

Ícone da cultura brasileira, o cantor, compositor, ator e diretor receberá o Troféu Vitória, além de ter sua trajetória celebrada no Caderno do Homenageado

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de maio de 2025 às 11:56

Ney Matogrosso é o homenageado nacional do 32º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Lucas Landau

Artista multifacetado, Ney Matogrosso será o grande homenageado nacional do 32º Festival de Cinema de Vitória, que acontece de 19 a 24 de julho, na capital capixaba. Ícone da cultura brasileira, o cantor, compositor, ator e diretor receberá o Troféu Vitória, além de ter sua trajetória celebrada no Caderno do Homenageado, publicação biográfica e inédita dedicada à sua vida e obra. >

A homenagem coincide com um marco especial: os 50 anos de sua carreira solo, iniciada após o estouro com o grupo Secos & Molhados, que em 1973 revolucionou a música brasileira com canções como Sangue Latino e Rosa de Hiroshima. >

Ícone da liberdade artística e da transgressão estética, Ney Matogrosso teve sua trajetória recentemente retratada no documentário Homem com H (2022), dirigido por Esmir Filho e estrelado por Jesuíta Barbosa - uma obra que reafirma sua importância cultural e revela bastidores de sua vida pessoal e profissional.>

Ney Matogrosso é o homenageado nacional do 32º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Lucas Landau

Uma carreira que transcende a música

Dono de uma das vozes mais potentes e singulares do país, Ney Matogrosso construiu uma carreira que vai muito além dos palcos e estúdios de gravação. Desde sua estreia como ator no filme Sonho de Valsa (1987), de Ana Carolina, o artista participou de quase 20 produções cinematográficas, com destaque para longas autorais e experimentais como Sol Alegria (2018), de Tavinho Teixeira; Gosto de Fel (2025), de Beto Besant; e Depois de Tudo (2008), de Rafael Saar.>

Um de seus papéis mais emblemáticos no cinema é o protagonista de Luz nas Trevas – A Volta do Bandido da Luz Vermelha (2010), dirigido por Helena Ignez. A partir dessa parceria, Ney integrou outras obras da cineasta, como Ralé (2015) e A Alegria é a Prova dos Nove (2023).>

Dono de uma das vozes mais potentes e singulares do país, Ney Matogrosso construiu uma carreira que vai muito além dos palcos Crédito: Marcos Hermes

No palco e nos bastidores

Ney Matogrosso também se destacou nos bastidores da arte, com importantes incursões na direção teatral e musical. Nos anos 1980, comandou espetáculos como Estrela de Cinco Pontas, com o grupo Hombu e Bia Bedran, e, mais tarde, o musical Somos Irmãs (1999), ao lado de Cininha de Paula.>

Na música, assinou a direção de dois shows históricos: Rádio Pirata ao Vivo (1986), da banda RPM, que se tornou um fenômeno do rock nacional, e Ideologia (1988), de Cazuza - performance que originou o disco ao vivo O Tempo Não Para (1999), um dos registros mais marcantes da trajetória do cantor carioca.>

Dono de uma das vozes mais potentes e singulares do país, Ney Matogrosso construiu uma carreira que vai muito além dos palcos Crédito: Marcos Hermes

Festival de Cinema de Vitória

Realizado entre os dias 19 e 24 de julho, o 32º Festival de Cinema de Vitória reúne uma programação diversificada com mostras competitivas, exibições especiais, debates, oficinas e homenagens. Gratuito e aberto ao público, o evento transforma Vitória na capital do cinema brasileiro por uma semana, reunindo realizadores, críticos, estudantes e amantes da sétima arte.>

