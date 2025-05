Artigo

As imagens que 'gritam': o legado humanitário de Sebastião Salgado

HZ convidou o fotojornalista da Rede Gazeta e professor Vitor Jubini para prestar uma homenagem ao renomado fotógrafo

Rápida como o disparo de um obturador de uma máquina fotográfica e instantânea como um clique de um fotojornalista, a notícia da morte do fotógrafo Sebastião Salgado (1944-2025) se espalhou pelos cantos do mundo pegando muita gente de surpresa. A descoberta da morte de um ídolo em meio ao almoço não só cortou o apetite, como também despertou uma série de sentimentos indefinidos. >

A partida de Salgado sucede momentos marcantes recentemente vividos em terras capixabas. A presença do fotógrafo na abertura da exposição “Outras Américas" na galeria Mosaico Imagem e a palestra ministrada no Sesc Glória em dezembro de 2024, onde também aconteceu uma projeção de suas fotos musicadas por uma orquestra, inflaram o sentimento de perda. >

Inevitável não mencionar o desfile da escola de samba Independente de Boa Vista, com o enredo “Os Olhos do Mundo - Assombros de Sebastião Salgado”, no Carnaval de Vitória 2025. A agremiação levou o título de campeã e o próprio Salgado, em um vídeo divulgado na internet, classificou a homenagem como “sublime”. Aliás esta foi uma das últimas declarações públicas do maior fotógrafo brasileiro e um dos maiores do mundo.>