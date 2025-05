Trajetória

Ufes, carnaval e amor capixaba: a relação de Sebastião Salgado com o ES

Nascido em 1944 em Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo, Salgado veio ainda adolescente para Vitória, aos 15 anos de idade

Publicado em 23 de maio de 2025 às 15:12

Sebastião Salgado em 1998 Crédito: Gildo Loyola

Reconhecido mundialmente por sua fotografia humanista e engajada, Sebastião Salgado morreu nesta sexta-feira (23). Ao longo de sua vida, ele manteve uma profunda conexão com o Espírito Santo - estado que o acolheu na juventude e onde sua trajetória artística e social foi celebrada em diversas ocasiões. >

Nascido em 1944 em Aimorés, Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo, Salgado veio ainda adolescente para Vitória, aos 15 anos de idade. Na capital capixaba, ele ingressou no curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), formando-se no final de 1967. Décadas depois, em reconhecimento à sua contribuição para a arte e a sociedade, a UFES concedeu-lhe o título de Doutor Honoris Causa em 2015.>

Sebastião Salgado em 1981 Crédito: Gildo Loyola

Conheceu a esposa no ES

Foi em Vitória, na Aliança Francesa, que Sebastião Salgado conheceu Lélia Wanick, então com 17 anos — ele tinha 20. “Lélia foi uma das moças mais bonitas do mundo”, recordou o fotógrafo ao jornal El País. O encontro marcou o início de uma vida a dois que também se tornaria uma jornada profissional. Anos depois, aos 30, Salgado trocaria a economia pela fotografia, com Lélia ao seu lado não só como companheira, mas também como curadora, produtora e principal incentivadora de sua obra.>

Em entrevista à revista AG, de A Gazeta, em 2018, Lélia falou sobre sua parceria com Sebastião. “Digo sempre que trabalhamos juntos. As ideias dos projetos são nossas. É muita parceria! Sobretudo, somos complementares. O que tenho e sei, ele não tem, nem sabe. E o que ele tem e sabe, eu não tenho e nem sei”, disse.>

Sebastião Salgado e Lélia Wanick - 2015 Crédito: Vitor Jubini

Exposições marcantes em Vitória

Salgado vivia há muitos anos em Paris. Em dezembro de 2024, retornou a Vitória para a abertura da exposição “Outras Américas” na Mosaico Fotogaleria. A mostra apresentou 22 fotografias em preto e branco capturadas entre 1977 e 1984, retratando comunidades indígenas e camponesas da América Latina . No mesmo período, o fotógrafo participou da projeção de sua obra “Amazônia” no Sesc Glória, evento que integrou o projeto “Encontros com a Fotografia Contemporânea”, promovido em parceria com a Mosaico Fotogaleria.>

Sebastião Salgado em 1997 Crédito: Helô SantAna

Homenagem no Carnaval de Vitória

Em 2025, a escola de samba Independente de Boa Vista, de Cariacica, homenageou Salgado com o enredo “Os Olhos do Mundo – Assombros de Sebastião Salgado”. O desfile destacou momentos marcantes da vida do fotógrafo, incluindo seu período em Vitória e sua relação com movimentos sociais, como o MST. A agremiação conquistou o título de campeã do Carnaval de Vitória daquele ano.>

Boa Vista encontra Sebastião Salgado e apresenta enredo para o Carnaval 2025 Crédito: Fávio Rocha

Reconhecimento e legado

Em sua última publicação nas redes sociais, agradeceu à escola de samba pela homenagem, descrevendo-a como "sublime, pura, ligada ao povo" . Sua trajetória permanece como um elo entre o Espírito Santo e o mundo, refletindo a força da arte comprometida com a justiça social e a preservação ambiental.>

Veja uma galeria de fotos da trajetória de Sebastião Salgado no ES:>

A trajetória de Sebastião Salgado no ES 1 de 15

