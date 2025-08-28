Editorias do Site
Pedra Azul recebe festival inédito com música e gastronomia

Confira a programação do Mistura Capixaba, que terá shows musicais, culinária ao vivo e exposição sobre o Espírito Santo. A entrada é gratuita

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:49

Pedra-Azul
Pedra Azul é a primeira parada do festival, que promete percorrer o Estado Crédito: André Rosa/Shutterstock

A gastronomia, a música e a cultura do Espírito Santo, repleta de talentos e história, são os ingredientes do Mistura Capixaba, festival que em sua primeira edição terá a belíssima Pedra Azul como cenário. O evento acontece na região neste fim de semana, de 29 a 31 de agosto, e a entrada é gratuita. 

Com a proposta de rodar o Estado exaltando o capixabismo, o festival terá como ponto de partida o Centro de Eventos Morangão, palco da já tradicional Festa do Morango, na Vila de Pedra Azul. Os portões abrem para o público às 18h na sexta-feira (29) e no sábado (30), e no domingo (31) a festa começa às 10h. 

As atrações musicais confirmadas vão do rock ao forró, com shows de Luiz Paulo Forrozão, Dona Fran, Richard Viana, Marcelo Ribeiro e Molekagem. Para o público infantil, a opção é o espetáculo da Turma do Macakids.

Aulas-show com talentos locais

Na mistura gastronômica, o destaque vai para as aulas-show com chefs regionais e convidados. Na noite de sábado, o cozinheiro e pesquisador Murilo Góes, da Macunaíma Cozinha Experimental, em Vila Velha, vai preparar uma receita ao vivo com um talento local, o confeiteiro Pablo Pietro, chef da Pepe Pâtisserie, de Domingos Martins.

Murilo-Goes-Pablo-Pietro
Murilo Góes, de Vila Velha, e Pablo Pietro, de Pedra Azul, darão aula no sábado (30) Crédito: Olivier Schochlin/Charles Bringer

No domingo à tarde será a vez da chef Claudine Silveira, especialista em cultura gastronômica, ensinar a preparar um risoto de morangos com cogumelos e brotos de rúcula em parceria com Raíssa Oliveira, sous chef do restaurante Espigueiro, em Pedra Azul. 

As elogiadas cervejas artesanais capixabas também têm presença confirmada, representadas pelas cervejarias Ronchi Beer, Azzurra, Else Beer e Bello Monti.

No Espaço Mistura Capixaba, uma exposição itinerante que acompanhará o evento por diversas cidades do Estado, os visitantes poderão aprender por meio de painéis culturais sobre aromas da terra, usar telas touch para participar de experiências interativas sobre o Espírito Santo e fazer fotos em um painel com personalidades capixabas, adquirindo informações sobre nosso turismo, nossas artes, nosso território e nossas tradições. A curadoria é da historiadora Patrícia Merlo. 

Confira a programação:

Sexta-feira (29/08)

  • 18h - Abertura
  • 20h - Luiz Paulo Forrozão
  • 22h30 - Dona Fran

Sábado (30/08)

  • 18h - Abertura
  • 19h - Aula-show com o chef Murilo Góes (Macunaíma Cozinha Experimental) e o confeiteiro Pablo Pietro (Pepe Pâtisserie)
  • 20h - Richard Viana
  • 22h30 - Marcelo Ribeiro

Domingo (31/08)

  • 10h - Abertura
  • 10h30 - Turma do Macakids
  • 12h - Molekagem do Samba
  • 13h - Aula-show com as chefs Claudine Silveira e Raíssa Oliveira
  • 15h30 - Encerramento

1º FESTIVAL MISTURA CAPIXABA
Quando: de 29 a 31 de agosto de 2025
Onde: no Centro de Eventos Morangão. BR-262, Km 90, Pedra Azul, Domingos Martins
Horários: sexta e sábado, a partir das 18h; domingo, a partir das 10h
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalmisturacapixaba.

