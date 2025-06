Pitadas

Restaurante de cozinha ítalo-brasileira é novidade em Pedra Azul

Uliveto Cucina foi inaugurado há poucos dias, na rota Vale da Pedra. Leia também sobre o tombo da polenta no italiano Vila Rusticana

Publicado em 13 de junho de 2025 às 18:10

Camarões VM ao molho de alho-poró com tagliatelle é um dos pratos para dividir Crédito: Camila Luz

Pedra Azul segue apresentando novidades gastronômicas para a temporada outono/inverno nas montanhas capixabas. Após a inauguração da Braceria Valuma, em abril deste ano, a região acaba de ganhar um outro restaurante, o Uliveto Cucina, de comida ítalo-brasileira. >

Trata-se do mais novo projeto do chef Ari Cardoso, que criou a casa juntamente com a esposa, Fernanda Cardoso. "O Uliveto nasceu de um sonho compartilhado entre conversas e viagens", explica o casal, que cita entre suas inspirações paisagens com oliveiras centenárias do interior da Itália. >

Salão principal é climatizado Crédito: Camila Luz

O restaurante está funcionando em soft opening (estratégia de pré-inauguração que funciona como um teste), das 11h30 às 22h30 e estará fechado nos dias 16, 17 e 18, retornando no feriado (19). A inauguração oficial será no dia 20. >

O cardápio é bastante amplo e variado, composto por entradas, pratos individuais e para compartilhar, gratinados, massas, sobremesas e pizzas. Os preços variam de R$ 55 a R$ 590.>

Pizzas da casa rendem oito fatias Crédito: Camila Luz

Na seção de entradinhas, destaque para os arancini (bolinhos de risoto) de cordeiro e de moqueca capixaba; e para os panzerotti (pastéis italianos) com recheios de bolonhesa, camarão, polvo e lagosta com creme de aspargos. >

Além do filé à parmegiana, servido com espaguete ao pomodoro e purê de batatas a R$ 320, o chef propõe receitas volumosas como a costela de boi cozida por 12 horas, que vai à mesa com massa e batatas (R$ 420), e o filé de peixe grelhado - que pode ser garoupa, badejo, robalo, namorado ou beijupirá - coberto por molho de camarões e servido com arroz de castanha e batatas ao murro (R$ 520). Todas servem até três pessoas. >

Costela de 12 horas é servida com massa ao molho pomodoro Crédito: Camila Luz

As pizzas, de massa fina e crocante, custam a partir de R$ 100 e rendem oito fatias. De sobremesa, chama atenção o pudim de queijo grana padano com pistache (R$ 55). O Ulivetto fica na rota Vale da Pedra, próximo à cervejaria Ronchi Beer. Mais informações: @ulivetocucina. >

Restaurante tem vista para a Pedra do Lagarto Crédito: Camila Luz

Tombo da Polenta em Vila Velha No próximo dia 19 de junho, feriado de Corpus Christi, a partir das 19h, o restaurante Vila Rusticana será palco de uma famosa tradição entre os imigrantes italianos no Espírito Santo, o Tombo da Polenta. A iguaria será preparada em um caldeirão, no salão da casa, ao som da banda Gioco di Mora, de Alfredo Chaves, e estará à venda por R$ 15 (valor da cumbuca de polenta, com direito a repetir). Para acompanhar, serão oferecidos molhos bolonhesa e fonduta de parmesão. O restaurante fica em Vila Velha, na Av. Antônio Gil Veloso, 1570, Praia da Costa. Mais informações: @vilarusticana.

Os preços citados nesta matéria foram apurados em 13/06/25.>

