Pitadas

Restaurante em Pedra Azul aposta em carnes luxuosas e prato com ouro

Braceria Valuma é novidade na região. Leia também: Jorge Lucki na Wine Tasting Gran Cave e novo chef no Empório 85 Wine Bar

Publicado em 29 de maio de 2025 às 18:40 - Atualizado há 2 horas

Tomahawk com folha de ouro, mil-folhas de batata e legumes braseados Crédito: Ari Oliveira

A temporada outono-inverno nas montanhas capixabas traz uma novidade sofisticada para apreciadores de carne: o restaurante recém-inaugurado em Pedra Azul Braceria Valuma, que aposta em cortes luxuosos, como o bife ancho de gado japonês Wagyu com classificação A5, considerado o nível mais alto de qualidade para uma carne no mundo. >

Além desse corte, que custa R$ 595 (200g + um acompanhamento à escolha), o menu tem como destaque o tomahawk steak de Angus premium envolto em folha de ouro (R$ 590/800g, para duas pessoas). >

A lista de acompanhamentos inclui risoto trufado, mil-folhas de batata, legumes braseados, purê de inhame com crocante de socol, massa artesanal, palmito assado e mix de folhas com miniburrata. >

Opções do cardápio 1 de 7

A braceria (termo em italiano que nomeia locais especializados em carnes grelhadas) pertence a Fernanda Uliana e Alessandro Vallino, que comandam o restaurante Don Due, na Rota do Lagarto, e a pizzaria Vallino, certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) e 49ª colocada em ranking com as melhores pizzas da América Latina. >

>

Alessandro é o chef responsável pelas três casas, e o significado de Valuma é a combinação das primeiras sílabas dos nomes dos filhos do casal: Valentina, Luca e Martina. >

O ambiente, projetado pelo arquiteto Natan Bueno, combina elementos inspirados na Toscana, região da Itália onde o profissional já residiu. Uma oliveira chama atenção no salão principal, assim como o bar e um painel que retrata a famosa Vênus de Botticelli.>

Decoração foi inspirada na região da Toscana Crédito: Ari Oliveira

O serviço de vinhos, coordenado pelo sommelier Rogério Costa, inclui clássicos italianos, como Barolo, Amarone e Brunello di Montalcino, e alguns Supetoscanos. A carta tem exemplares de outros países, como Chile, Espanha , Portugal e Brasil, a partir de R$ 155 a garrafa. >

O restaurante comporta ao todo 68 lugares, é pet friendly na área externa e tem estacionamento amplo. O funcionamento é de quinta a domingo para almoço, das 12h às 16h, e de quinta a sábado para jantar, das 19h30 às 23h. Fica na rota Vale da Pedra, com acesso pela Rua Nona Elvira P. Módolo. Reservas e mais informações: (27) 99774-2689 e @braceriavaluma.

>

Evento para degustação de vinhos em Vitória

O evento de degustação de vinhos Wine Tasting Gran Cave chega à segunda edição na próxima quarta-feira, 4 de junho, desta vez com a presença do jornalista Jorge Lucki, considerado um dos maiores especialistas do Brasil quando o assunto é a bebida.>

Colunista do jornal Valor Econômico e da revista Prazeres da Mesa, Lucki vai comandar uma masterclass ao lado do gerente comercial da vinícola uruguaia Garzón, José Cláudio d'Auria. >

O Wine Tasting vai reunir mais de 120 rótulos exclusivos, apresentados por 16 importadoras convidadas, brasileiras e estrangeiras. Vinhos de países com muita tradição vinícola, como França, Itália, Espanha, Portugal, Chile, Argentina e EUA, farão parte do degustação ao lado de representantes de locais considerados exóticos, como Moldávia, Bulgária e Líbano. >

Degustação vai acontecer no dia 4 de junho, com mais de 120 rótulos Crédito: Shutterstock

O evento, que é liderado pela sommelière Francielly Ramos, terá área gourmet e menu de finger foods assinado pelo chef Harum Katharian. A degustação vai acontecer das 18h às 22h30, na concessionária Lexus, na Reta da Penha (nº 2.555, Santa Luiza), em Vitória. Ingresso: R$ 269 (1º lote). Mais informações: www.grancave.com.br e @grancave.br. >

Novo chef nas montanhas do ES Localizado no centro de Domingos Martins, o restaurante Empório 85 Wine Bar está com um novo chef no comando de sua cozinha. É o friburguense João Vieira (@chefjoaovieira), campeão nacional do concurso da Associação Brasileira de Chefs de Cozinha e Bartenders (Abrachefs) em 2025. Em uma prova prática exigente, João superou vencedores das etapas estaduais da competição ao enfrentar uma caixa surpresa de ingredientes, diante de um júri renomado, com o desafio de preparar seis pratos em 50 minutos. O profissional já assume o Empório 85 nesta temporada, com a promessa de movimentar a cena gastronômica nas montanhas capixabas. O restaurante e wine bar pertence ao empresário Johnathan Alves, fundador da marca global de produtos capilares Ybera Paris. Mais informações: @emporio85winebar.



Os preços informados nesta coluna foram apurados no dia 28/05/2025. >

Ouça o podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)

Este vídeo pode te interessar