Pizzaria capixaba entre as 50 melhores da América Latina. Mais uma vez

Pela segunda vez consecutiva , a Vallino Pizzeria Napoletana, de Pedra Azul , entrou para o ranking das 50 melhores pizzarias da América Latina. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (20) durante a cerimônia de premiação no Instituto Italiano di Cultura do Rio de Janeiro.

A pizzaria capixaba foi classificada em 49º lugar, a mesma posição obtida no ano passado no chamado “Oscar das Pizzas”. Também pela segunda vez seguida, a Leggera Pizzeria Napoletana, de São Paulo , foi eleita a melhor pizzaria da América Latina. Entre as premiadas, 24 são brasileiras.

Pizzaria do ES escolhida entre as 50 melhores da América Latina

“Gostaríamos de agradecer a Deus por todas as bênçãos que vem nos concedendo. Continuamos no TOP 50 Pizza América Latina. Obrigado a todos pelo apoio e incentivo, mas em especial à família Vallino Pizzeria, somos uma grande engrenagem que trabalha da melhor possível para levar a todos vocês um serviço de altíssima qualidade”, postou a pizzaria das montanhas capixabas em suas redes sociais na noite desta quinta.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Criado na Itália em 2017, o 50 Top Pizza é o guia das melhores pizzarias artesanais do mundo. Esta foi a segunda edição do braço regional 50 Top Pizza Latin America. De acordo com a organização, as pizzarias são julgadas anonimamente por fiscais ligados à premiação, que pagam e avaliam o local como qualquer cliente.