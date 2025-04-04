Restaurante famoso de Vila Velha é alvo de ataque e vandalismo

Famoso restaurante de comida nordestina no Sítio Histórico da Prainha
, em Vila Velha, o Mandacaru foi às redes sociais, na noite desta quinta-feira (3), denunciar que sofreu ataques e ofensas nas redes sociais e vandalismo em suas instalações físicas.
“No último domingo (30/3), fomos alvo de ofensas e críticas destrutivas sobre nossa estrutura e qualidade da comida, e, na noite de ontem (3/4), pela segunda vez na semana, nosso ambiente foi alvo de um ato de vandalismo, com o descarte proposital de lixo, incluindo caixas de pizza, embalagens de cigarro e outros resíduos, em uma ação que supostamente aparenta ser orquestrada para nos prejudicar”, descreve o restaurante.
O chefe e proprietário do Mandacaru, Diego Martins de Souza, conta à coluna que tudo começou com ofensas contra a comida e o novo cardápio do restaurante publicadas por uma mulher no Instagram de uma influencer que havia visitado e elogiado recentemente a casa.
Os ataques da internauta no perfil da influencer, segundo ele, provocaram a reação da própria influenciadora, que removeu a seguidora da sua página, e de frequentadores do restaurante, que também criticaram a mulher pela virulência das críticas.
Logo depois dos ataques nas redes sociais, o restaurante foi alvo de vandalismo em duas madrugadas. Na primeira vez, de domingo para segunda, jogaram pedaços e caixas de pizza no interior do estabelecimento. Na quinta, os vândalos atiraram pedaços de pizza, lixo, embalagens de refrigerante e cigarro, sujando o ambiente.
Embora os ataques digitais e físicos tenham acontecido em sequência, Diego diz entender que eles não têm relação entre si, embora, segundo ele, várias pessoas disseram achar que estão interligados.
O episódio despertou nele a necessidade de reforçar a segurança do Mandacaru, que é muito frequentado por turistas e jovens e que recentemente foi ampliado: “Só temos alarmes e câmeras internas, que captaram apenas mãos de pessoas jogando lixo e restos de alimentos no restaurante, mas vamos investir em câmeras internas para reforçar a nossa segurança”.