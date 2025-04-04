Restaurante famoso de Vila Velha é alvo de ataque e vandalismo

O Restaurante Mandacaru, na Prainha, em Vila Velha Crédito: Instagram

Famoso restaurante de comida nordestina no Sítio Histórico da Prainha , em Vila Velha, o Mandacaru foi às redes sociais, na noite desta quinta-feira (3), denunciar que sofreu ataques e ofensas nas redes sociais e vandalismo em suas instalações físicas.

“No último domingo (30/3), fomos alvo de ofensas e críticas destrutivas sobre nossa estrutura e qualidade da comida, e, na noite de ontem (3/4), pela segunda vez na semana, nosso ambiente foi alvo de um ato de vandalismo, com o descarte proposital de lixo, incluindo caixas de pizza, embalagens de cigarro e outros resíduos, em uma ação que supostamente aparenta ser orquestrada para nos prejudicar”, descreve o restaurante.

COMO TUDO COMEÇOU

O chefe e proprietário do Mandacaru, Diego Martins de Souza, conta à coluna que tudo começou com ofensas contra a comida e o novo cardápio do restaurante publicadas por uma mulher no Instagram de uma influencer que havia visitado e elogiado recentemente a casa.

Caixa de pizza jogada no salão do restaurante Crédito: Divulgação

Os ataques da internauta no perfil da influencer, segundo ele, provocaram a reação da própria influenciadora, que removeu a seguidora da sua página, e de frequentadores do restaurante, que também criticaram a mulher pela virulência das críticas.

"Não aceitaremos nenhuma forma de desrespeito contra nossa equipe, nossos clientes ou nosso restaurante. Seguimos firmes no propósito de oferecer um serviço de qualidade e um ambiente acolhedor para todos" Restaurante Mandacaru - Em postagem no Instagram

Logo depois dos ataques nas redes sociais, o restaurante foi alvo de vandalismo em duas madrugadas. Na primeira vez, de domingo para segunda, jogaram pedaços e caixas de pizza no interior do estabelecimento. Na quinta, os vândalos atiraram pedaços de pizza, lixo, embalagens de refrigerante e cigarro, sujando o ambiente.

Pedaços de pizza, atirados por desconhecidos, no chão do Mandacaru Crédito: Divulgação

Embora os ataques digitais e físicos tenham acontecido em sequência, Diego diz entender que eles não têm relação entre si, embora, segundo ele, várias pessoas disseram achar que estão interligados.

A nota de repúdio publicada pelo restaurantes nas redes sociais Crédito: Instagram