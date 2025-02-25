Mansão centenária (e milionária) está à venda em Vila Velha

Está à venda, por R$ 6,5 milhões, um casarão de mais de 100 anos, encravado no alto de uma pedra, no Sítio Histórico da Prainha
. Localizado próximo à entrada da Marinha do Brasil, o imóvel é cercado por muita vegetação e tranquilidade e tem vista para a Baía de Vitória, o Parque da Prainha e o Convento da Penha
.
Na ficha técnica da imobiliária que está vendendo o imóvel, consta que o terreno tem 2.960 metros quadrados e a área construída é de 350 metros quadrados (295 de área útil), com vagas para quatro veículos.
O casarão histórico tem cinco quartos e quatro banheiros, jardim, sacada e terraço com deck. No interior, a estilosa casa tem armários na cozinha, biblioteca, closet e uma área de serviço. A cozinha está equipada com um fogão de azulejos.
Segundo o pesquisador Roberto Abreu, o casarão localizado na tranquila Rua Inhoá serviu de moradia a Godofredo Schneider, que foi prefeito de Vila Velha
e dá nome a uma escola estadual de ensino médio na Prainha, quase ao lado do casarão.
Na imensa pedra que serve de base para o imóvel, de acordo com o pesquisador, foi construído um cruzeiro, nos anos 1920, que acabou sendo reconstruído em 1983 e foi recuperado e revitalizado em 2016 pelo Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV). A casa, originalmente, era menor, mas por volta da década de 1920 foi ampliada por Schneider, com um estrutura muito semelhante à atual.
Manoel Goes, ex-presidente do IHGVV, revela que uma antiga moradora do imóvel, já falecida, contava que, na época da Segunda Guerra Mundial, os ocupantes da casa eram orientados a cobrir os vidros da janela com papel para não chamar a atenção de possíveis submarinos alemães que pudessem surgir na Baía de Vitória e atacar as construções.