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Leonel Ximenes

Mansão centenária (e milionária) está à venda em Vila Velha

Encravado no alto de uma pedra e cercado por vegetação, imóvel já foi residência de prefeito da cidade

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 14:01

Públicado em 

25 fev 2025 às 14:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O casarão fica no alto de uma pedra e tem vista privilegiada para a Prainha e o Convento da Penha
O casarão fica no alto de uma pedra e tem vista privilegiada para a Prainha, a Baía de Vitória e o Convento da Penha Crédito: Divulgação
Está à venda, por R$ 6,5 milhões, um casarão de mais de 100 anos, encravado no alto de uma pedra, no Sítio Histórico da Prainha. Localizado próximo à entrada da Marinha do Brasil, o imóvel é cercado por muita vegetação e tranquilidade e tem vista para a Baía de Vitória, o Parque da Prainha e o Convento da Penha.
Na ficha técnica da imobiliária que está vendendo o imóvel, consta que o terreno tem 2.960 metros quadrados e a área construída é de 350 metros quadrados (295 de área útil), com vagas para quatro veículos.
O casarão histórico tem cinco quartos e quatro banheiros, jardim, sacada e terraço com deck. No interior, a estilosa casa tem armários na cozinha, biblioteca, closet e uma área de serviço. A cozinha está equipada com um fogão de azulejos.
Em 1910, o casarão (assinalado em vermelho) já se destacava na paisagem da Prainha
Em 1910, o casarão (assinalado em vermelho) já se destacava na paisagem da Prainha Crédito: Divulgação
Segundo o pesquisador Roberto Abreu, o casarão localizado na tranquila Rua Inhoá serviu de moradia a Godofredo Schneider, que foi prefeito de Vila Velha e dá nome a uma escola estadual de ensino médio na Prainha, quase ao lado do casarão.
Mansão centenária (e milionária) está à venda em Vila Velha
Na imensa pedra que serve de base para o imóvel, de acordo com o pesquisador, foi construído um cruzeiro, nos anos 1920, que acabou sendo reconstruído em 1983 e  foi recuperado e revitalizado em 2016 pelo Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV). A casa, originalmente, era menor, mas por volta da década de 1920 foi ampliada por Schneider, com um estrutura muito semelhante à atual.
O casarão fica no alto de uma pedra e tem vista privilegiada para a Prainha, a Baía de Vitória e o Convento da Penha
O casarão é cercado por vegetação e fica em um lugar bucólico da Prainha Crédito: Divulgação
Manoel Goes, ex-presidente do IHGVV, revela que uma antiga moradora do imóvel, já falecida, contava que, na época da Segunda Guerra Mundial, os ocupantes da casa eram orientados a cobrir os vidros da janela com papel para não chamar a atenção de possíveis submarinos alemães que pudessem surgir na Baía de Vitória e atacar as construções.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Convento da Penha imoveis Vila Velha Baía de Vitória Imobiliária Sítio Histórico da Prainha
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