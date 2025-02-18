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Leonel Ximenes

Concurso Miss Brasil 2025: ES faz bonito, mas fizeram feio com o ES

Gafe cometida pela organização prejudicou também o Estado da Bahia

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

18 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O nome do Estado do Espírito Santo grafado errado no Miss Universe Brasil 2025
O nome do Estado do Espírito Santo grafado errado no Miss Universe Brasil 2025 Crédito: Divulgação
O Concurso Miss Universe Brasil 2025 tinha tudo para ser a celebração à beleza da mulher brasileira, mas foi uma dupla gafe que mais marcou a competição, realizada na noite de quinta-feira (13) em Barueri, região metropolitana de São Paulo.
Por incrível que pareça, os imensos painéis de LED que compunham o cenário do concurso estamparam erros na grafia dos nomes de dois Estados, o nosso Espírito Santo e a nossa vizinha Bahia.
Conseguiram escrever "Espíritu Santo com "u" no lugar do "o" e a palavra "Bahía" foi grafada com um acento agudo inexistente no nome do Estado. As agressões ao idioma não foram corrigidas após a primeira aparição e seguiram estampando o cenário do Miss Universe Brasil 2025 até o final.

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O deslize foi muito comentado nas redes sociais e também foi notado pelo burburinho da plateia do evento, realizado em Alphaville.
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CAPIXABA EM 3º LUGAR

Quem não teve culpa de nada e fez bonito no concurso foi a Miss Espírito Santo, a bela Ana Carolina Ceolin, de 30 anos, de Linhares. Segundo a capixaba, ela estava tão concentrada nos bastidores com toda a sua equipe de apoio que acabou não reparando no erro de grafia cometido pela organização contra o ES e a BA.
Ana Carolina Ceolin ficou em terceiro lugar no Miss Universe Brasil 2025
Ana Carolina Ceolin ficou em terceiro lugar no Miss Universe Brasil 2025 Crédito: Claude Coimbra
“Confesso que não percebi o erro de português, naquele momento, cometido com o nome do nosso amado Estado. Fui tomar conhecimento, em seguida, após o concurso, pela imprensa”, conta Ana Carolina à coluna.
“Apesar do erro, não posso deixar de expressar a minha felicidade, alegria e emoção em ter conquistado para os capixabas o terceiro lugar no Miss Universe Brasil, o maior concurso de beleza do país”, acrescentou a linharense.
Segundo a assessoria da miss capixaba, a organização do Miss Universe Brasil 2025 se desculpou pelo erro com toda a organização estadual do Miss Universe Espírito Santo.

TEM MISS NO SAMBÃO

Ana Carolina agora avisa que vai focar na sua carreira de nutricionista e nos compromissos oficiais como Miss Universe Espírito Santo. E o próximo será nesta sexta-feira (21), no Sambão do Povo, onde Ana Carolina vai desfilar pela Independentes de Eucalipto.
“A escola retratará no Sambão do Povo a história e as riquezas econômicas, culturais e turísticas da minha cidade de Linhares. Eu estarei na avenida junto com a escola levando a animação e a alegria do Carnaval capixaba para o Brasil e para o mundo”, promete.

VENCEDORA É DO PIAUÍ

A vencedora do Miss Universe Brasil 2025 foi a piauiense Maria Gabriela Lacerda, de 22 anos. A nova Miss Brasil competiu com outras 23 candidatas, obtendo vaga para representar o país no Miss Universe 2025, que será realizado no final deste ano na Tailândia. A Miss Rio Grande do Sul, Aline Fritsch, 26 anos, ficou com o vice-campeonato.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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