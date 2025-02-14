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Leonel Ximenes

Comerciante da Praia do Canto furtado várias vezes desabafa: “Nada muda”

Além de fios de energia e de luz, restaurante do empresário teve até hidrômetro e contentor de lixo furtados

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

14 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O mesmo homem que furtou fios do restaurante no dia 11 de fevereiro de 2025 havia furtado também, no mesmo local, em novembro do ano passado
O mesmo homem que furtou fios do restaurante no dia 11 de fevereiro de 2025 havia furtado também, no mesmo local, em novembro do ano passado Crédito: Divulgação/Reprodução de vídeo
O proprietário da Mercearia Belmiro, restaurante que serve uma famosa feijoada na Praia do Canto, foi às redes sociais reclamar do clima de insegurança que assola o bairro tradicional de Vitória. A denúncia acontece após um ladrão ser flagrado pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento furtando fios, na noite de terça-feira (11).

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“Mais uma vez, fios foram roubados. Mais uma vez, vandalismo. Mais uma vez, prejuízo”, desabafou Hélder Belmiro, que sofreu a mesma ação, do mesmo bandido, em novembro do ano passado, conforme atestam as imagens das câmeras.
Aliás, Belmiro estima que seu restaurante, inaugurado em outubro de 2021, teve os fios de energia furtados em pelo menos 10 ocasiões. “Fecho meu estabelecimento às 16h e deixo as luzes externas acesas, à noite, até para prevenir ações criminosas, mas não adianta, furtam até os fios dos ventiladores externos”, lamenta.
"Dá um desânimo muito grande com essa violência. No primeiro momento, a gente fica impactado, dá vontade de parar, mas preciso continuar apesar de estar com medo"
Hélder Belmiro - Proprietário da Mercearia Belmiro
O prejuízo causado pelos criminosos é tão grande que, em novembro de 2023, relata Belmiro, furtaram até o hidrante em frente ao seu comércio. “A água ficou jorrando em frente ao restaurante durante quase 24 horas até a Cesan chegar para consertar o hidrante.”

DESÂNIMO E PREOCUPAÇÃO

Dizendo-se desanimado e preocupado, o empresário relata uma série de problemas enfrentados pelos comerciantes da Praia do Canto: “Dessa vez, foi aqui. Mas poderia ter sido em qualquer outro lugar da cidade”, afirma.
A Mercearia Belmiro está localizada na Av. Rio Branco, na Praia do Canto
A Mercearia Belmiro está localizada na Av. Rio Branco, na Praia do Canto Crédito: Divulgação
E acrescenta: “Todos os dias, comerciantes enfrentam o mesmo problema, como pessoas dormindo nas portas dos estabelecimentos, lixos revirados, sujeira espalhada, fiações arrancadas, hidrômetros destruídos e clientes e funcionários intimidados”.
"Já tivemos nossa fiação roubada por diversas vezes, nosso contêiner de lixo fica amarrado com correntes porque também já foi roubado, a tampa da caixa de gordura também, o hidrômetro e até dois botijões foram levados quando arrombaram a casa de gás que era externa"
Hélder Belmiro - Sobre os prejuízos que sofreu no seu restaurante com a falta de segurança
Para Belmiro, o problema de segurança se agrava por causa do policiamento insuficiente. “O efetivo é pequeno, principalmente à noite. Eu sei que também é um problema social complexo, mas é preciso ser enfrentado.”
Em relação ao furto cometido na terça-feira, segundo Belmiro, o acusado foi reconhecido pelas imagens e acabou sendo detido pela Guarda Municipal de Vitória, mas foi liberado nesta quinta (13). O comerciante conta que, na Polícia Civil, foi constatado que o homem tinha uma extensa ficha criminal, com 13 passagens pela polícia. 
E quando será a 14ª? Nada mudou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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