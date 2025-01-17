Bairro tradicional na Grande Vitória é o mais violento do ES em 2024

Um tradicional bairro de Vitória foi o campeão de homicídios no Espírito Santo no ano de 2024, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
. Itararé, área popular da Capital fundada na década de 1950, acumulou a marca de nove assassinatos.
O pico da violência aconteceu em janeiro do ano passado, quando ocorreram quatro homicídios ao longo dos 31 dias.
Depois, o bairro da Capital
registrou ocorrências letais em fevereiro, abril e em agosto – sendo que nestes dois últimos meses aconteceram dois homicídios em cada um.
Todas as vítimas dos crimes eram do sexo masculino e estão na classificação de adultos jovens, entre 19 e 41 anos. A Rua Daniel Abreu Machado, uma das principais vias do bairro, foi o palco mais visado das ocorrências: três das mortes aconteceram neste local.
A segunda colocação foi dividida por diversos bairros, cada um com sete ocorrências no total. Em Linhares, foram Aviso e Bebedouro; na Serra, Feu Rosa e Bairro das Laranjeiras; em Cariacica, Nova Rosa da Penha.
Chama a atenção que a zona rural do Espírito Santo, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, acumulou 58 homicídios. E a cidade com mais casos foi Linhares
, com cinco ocorrências, seguida por Nova Venécia e Ecoporanga, cada uma com quatro.