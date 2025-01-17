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Leonel Ximenes

Bairro tradicional na Grande Vitória é o mais violento do ES em 2024

Em apenas uma rua da localidade foram registrados três homicídios no ano passado

Públicado em 

17 jan 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Faixa com a palavra PAZ colocada na rua das Palmeiras em Itararé
Faixa com a palavra "paz" colocada na Rua das Palmeiras em Itararé Crédito: Vitor Jubini
Um tradicional bairro de Vitória foi o campeão de homicídios no Espírito Santo no ano de 2024, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Itararé, área popular da Capital fundada na década de 1950, acumulou a marca de nove assassinatos.
O pico da violência aconteceu em janeiro do ano passado, quando ocorreram quatro homicídios ao longo dos 31 dias.
Depois, o bairro da Capital registrou ocorrências letais em fevereiro, abril e em agosto – sendo que nestes dois últimos meses aconteceram dois homicídios em cada um.
Bairro tradicional na Grande Vitória é o mais violento do ES em 2024

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Todas as vítimas dos crimes eram do sexo masculino e estão na classificação de adultos jovens, entre 19 e 41 anos. A Rua Daniel Abreu Machado, uma das principais vias do bairro, foi o palco mais visado das ocorrências: três das mortes aconteceram neste local.
A segunda colocação foi dividida por diversos bairros, cada um com sete ocorrências no total. Em Linhares, foram Aviso e Bebedouro; na Serra, Feu Rosa e Bairro das Laranjeiras; em Cariacica, Nova Rosa da Penha.
Chama a atenção que a zona rural do Espírito Santo, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, acumulou 58 homicídios. E a cidade com mais casos foi Linhares, com cinco ocorrências, seguida por Nova Venécia e Ecoporanga, cada uma com quatro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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