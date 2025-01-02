Pastor da Praia da Costa que acusou o governador pede desculpas

Três dias depois de ter acusado publicamente Renato Casagrande
(PSB) de ter vendido um terreno para a igreja com uma escritura falsa, o pastor Simonton Araújo, da Igreja Missão Praia da Costa, pediu desculpas ao governador durante o culto de Ano-Novo.
Na celebração do último domingo (29), o pastor, durante sua pregação, afirmou que a Missão Praia da Costa comprou um terreno próximo à igreja, na Rua Dr. Lúcio Waem Pereira, do próprio governador. Mas, após o pagamento, segundo Araújo, a Missão recebeu uma escritura falsa.
O governo do Estado
negou as acusações do líder religioso. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou que o terreno em questão faz parte de uma área chamada “Sítio Ribeiro”, que foi adquirida pelo Estado há décadas.
“Desde então, o Estado vem regularizando os terrenos dessa área, seguindo a lei. A venda do terreno à Igreja Missão foi feita de forma legal, mas a União reivindicou a propriedade do imóvel”, alegou a PGE.
A PGE acrescentou que, no seu entendimento, o Estado é o legítimo proprietário da área localizada na Praia da Costa
e que para evitar um longo processo judicial, está negociando com a Advocacia-Geral da União (AGU) uma solução de consenso.
No culto do Ano-Novo, o pastor Simonton Araújo, ao discorrer sobre pecado e perdão, recuou das acusações e pediu desculpas ao governador e também ao prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos).
Araújo revelou que falou com o prefeito e com Casagrande. “Este não é o nosso estilo de vida, nosso estilo de vida é amar. Se tiver que sair o prédio do estacionamento, vai sair pela força do Senhor, e não por uma baderna da igreja”, disse o pastor. “Fiz uma palhaçada”, admitiu o líder evangélico, que também pediu perdão aos fiéis da igreja.