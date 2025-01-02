Pastor da Praia da Costa que acusou o governador pede desculpas

Pastor Simonton Araújo durante o culto de Ano-Novo Crédito: YouTube

Três dias depois de ter acusado publicamente Renato Casagrande (PSB) de ter vendido um terreno para a igreja com uma escritura falsa, o pastor Simonton Araújo, da Igreja Missão Praia da Costa, pediu desculpas ao governador durante o culto de Ano-Novo.

Na celebração do último domingo (29), o pastor, durante sua pregação, afirmou que a Missão Praia da Costa comprou um terreno próximo à igreja, na Rua Dr. Lúcio Waem Pereira, do próprio governador. Mas, após o pagamento, segundo Araújo, a Missão recebeu uma escritura falsa.

governo do Estado negou as acusações do líder religioso. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou que o terreno em questão faz parte de uma área chamada “Sítio Ribeiro”, que foi adquirida pelo Estado há décadas.

“Desde então, o Estado vem regularizando os terrenos dessa área, seguindo a lei. A venda do terreno à Igreja Missão foi feita de forma legal, mas a União reivindicou a propriedade do imóvel”, alegou a PGE.

"Eu pequei. Me senti mal pra caramba porque eu não fui feito para condenar ninguém, fui feito para publicar a salvação. Errei e saí daqui mal. Pequei e esse é um dos meus pecados de 2024, não devia ter feito aquilo [acusar o governador]" Simonton Araújo - Pastor da Igreja Missão Praia da Costa

A PGE acrescentou que, no seu entendimento, o Estado é o legítimo proprietário da área localizada na Praia da Costa e que para evitar um longo processo judicial, está negociando com a Advocacia-Geral da União (AGU) uma solução de consenso.

No culto do Ano-Novo, o pastor Simonton Araújo, ao discorrer sobre pecado e perdão, recuou das acusações e pediu desculpas ao governador e também ao prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos).