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Leonel Ximenes

Pastor da Praia da Costa que acusou o governador pede desculpas

Líder evangélico havia afirmado que Estado tinha vendido para a igreja terreno com escritura falsa, mas se retratou publicamente três dias depois

Públicado em 

02 jan 2025 às 11:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pastor Simonton Araújo durante o culto de Ano-Novo
Pastor Simonton Araújo durante o culto de Ano-Novo Crédito: YouTube
Três dias depois de ter acusado publicamente Renato Casagrande (PSB) de ter vendido um terreno para a igreja com uma escritura falsa, o pastor Simonton Araújo, da Igreja Missão Praia da Costa, pediu desculpas ao governador durante o culto de Ano-Novo.
Na celebração do último domingo (29), o pastor, durante sua pregação, afirmou que a Missão Praia da Costa comprou um terreno próximo à igreja, na Rua Dr. Lúcio Waem Pereira, do próprio governador. Mas, após o pagamento, segundo Araújo, a Missão recebeu uma escritura falsa.
governo do Estado negou as acusações do líder religioso. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou que o terreno em questão faz parte de uma área chamada “Sítio Ribeiro”, que foi adquirida pelo Estado há décadas.

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“Desde então, o Estado vem regularizando os terrenos dessa área, seguindo a lei. A venda do terreno à Igreja Missão foi feita de forma legal, mas a União reivindicou a propriedade do imóvel”, alegou a PGE.
"Eu pequei. Me senti mal pra caramba porque eu não fui feito para condenar ninguém, fui feito para publicar a salvação. Errei e saí daqui mal. Pequei e esse é um dos meus pecados de 2024, não devia ter feito aquilo [acusar o governador]"
Simonton Araújo - Pastor da Igreja Missão Praia da Costa
A PGE acrescentou que, no seu entendimento, o Estado é o legítimo proprietário da área localizada na Praia da Costa e que para evitar um longo processo judicial, está negociando com a Advocacia-Geral da União (AGU) uma solução de consenso.
No culto do Ano-Novo, o pastor Simonton Araújo, ao discorrer sobre pecado e perdão, recuou das acusações e pediu desculpas ao governador e também ao prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos).
Araújo revelou que falou com o prefeito e com Casagrande. “Este não é o nosso estilo de vida, nosso estilo de vida é amar. Se tiver que sair o prédio do estacionamento, vai sair pela força do Senhor, e não por uma baderna da igreja”, disse o pastor. “Fiz uma palhaçada”, admitiu o líder evangélico, que também pediu perdão aos fiéis da igreja.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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