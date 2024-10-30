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Leonel Ximenes

Padre de 92 anos que morreu no ES não quis flores nem velas: “Ajudem os pobres”

Diocese de Colatina informou que vai atender ao último desejo do sacerdote de origem portuguesa

Públicado em 

30 out 2024 às 11:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre José Mendes Lucas fundou Comunidades Eclesiais de Base (Cebs) no Norte do Espírito Santo
Padre José Mendes Lucas fundou Comunidades Eclesiais de Base (Cebs) no Norte do Espírito Santo Crédito: Paróquia São João Batista de Aracruz
Bem antes de morrer, o padre José Mendes Lucas fez a pessoas próximas um pedido coerente com seus 92 anos de vida, interrompidos nesta quarta-feira (30), em Aracruz, após anos adoentado: “O velório deve ser marcado pela simplicidade e pobreza. Que os gastos com flores e velas sejam revertidos em cestas básicas para serem entregues aos necessitados”.
Nesta quarta-feira, às 17h, o sacerdote de origem portuguesa será sepultado no Cemitério São João Batista, na cidade do Norte do Espírito Santo, após missa de corpo presente, às 16h, na paróquia local, que será presidida pelo bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio.
A Diocese de Colatina, por sinal, fez questão de informar que o desejo final do padre José Mendes Lucas será atendido: “Atendendo à sua ‘Declaração de Últimos Desejos’, seu velório será realizado com simplicidade e sem adornos, e os valores destinados a flores e velas serão convertidos em cestas básicas para os necessitados”.
“Em Aracruz, sua trajetória de fé foi marcada pela simplicidade e pelo compromisso com a caridade e o serviço ao próximo. Desde 1983, atuou na Paróquia São João Batista, onde deixou um legado de humildade e espiritualidade”, diz nota da diocese, lembrando a trajetória do sacerdote.

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“[Viveu] sempre na simplicidade e amor aos mais necessitados. Nunca deixou de ajudar quem precisava de sua ajuda. Calmo e muito querido por todos. Que seja Luz para todos nós”, postou um internauta no perfil da paróquia nas redes sociais.
Padre Lucas nasceu em 15 de abril de 1932, em Portugal, foi ordenado sacerdote em 2 de fevereiro de 1956, em Valladolid, Espanha, e trabalhou como missionário ao longo de décadas no Brasil, para onde veio em 1967, após atuar como superior da Congregação do Santíssimo Redentor em Luanda, Angola.
“Padre Lucas desempenhou grande papel em nossa cidade, sobretudo a colocação da prática do Concílio Vaticano II, a criação de várias comunidades eclesiais de base, bem como o fortalecimento das lideranças”, lembra, em postagem nas redes sociais, a Paróquia São João Batista de Aracruz, onde o religioso vivia e foi pároco durante 22 anos, de 1983 a 2005.
Padre Lucas morreu como viveu: na simplicidade e no amor ao próximo. Uma inspiração. Que siga em paz!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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