Morre o diretor de várias gerações de colégio tradicional de Vila Velha

Foram 97 anos de uma vida intensa, a maior parte dedicada à educação, e quase oito décadas de vida religiosa, que seriam completadas daqui a dois meses. Vítima de uma doença neurodegenerativa, morreu nesta quinta-feira (24), em Recife (PE), o irmão Jair de Sousa Ferreira, que por longos anos foi diretor do Colégio Marista de Vila Velha
, em dois períodos distintos.
Mineiro de São Gotardo, irmão Jair nasceu no dia 20 de abril de 1927 e ingressou, em 20 de dezembro de 1944, na congregação fundada pelo francês Marcelino Champagnat no século 19.
Em Vila Velha, ele comandou o Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, o nome oficial da instituição particular de ensino, de 1956 a 1961 e de 1980 a 1989.
Irmão Jair, cujo nome religioso era irmão Estêvão João, exerceu o apostolado Marista em várias cidades do Brasil e até no exterior. Além de Vila Velha e Recife, morou ou trabalhou em Curitiba (PR); Mendes (RJ); Varginha (MG); Roma (Itália); São Paulo (SP); Belo Horizonte (MG); Colatina
(ES); Goiânia (GO); Patos de Minas (MG); Silvânia (GO) e Uberaba (MG).
Nesta longa trajetória, exerceu várias funções na estrutura administrativa e formativa da congregação Marista: conselheiro provincial, econômico provincial, superior, diretor, ecônomo local, formador e nucleador vocacional.
Depois de tantos anos atuando em diferentes cidades do país, irmão Jair estava morando, com outros irmãos idosos da congregação católica, no Recanto Nazaré, na capital pernambucana, onde será sepultado nesta sexta-feira (25), às 10h, no Cemitério Morada da Paz, posteriormente a uma missa de corpo presente na capela onde viveu seus últimos dias.