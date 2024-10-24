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Leonel Ximenes

Morre o diretor de várias gerações de colégio tradicional de Vila Velha

Ele dirigiu a instituição de ensino católica em dois períodos: de 1956 a 1961 e de 1980 a 1989

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 16:44

Públicado em 

24 out 2024 às 16:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Irmão Jair tinha 97 anos de idade e quase 80 de vida religiosa
Irmão Jair tinha 97 anos de idade e quase 80 de vida religiosa Crédito: Divulgação
Foram 97 anos de uma vida intensa, a maior parte dedicada à educação, e quase oito décadas de vida religiosa, que seriam completadas daqui a dois meses. Vítima de uma doença neurodegenerativa, morreu nesta quinta-feira (24), em Recife (PE), o irmão Jair de Sousa Ferreira, que por longos anos foi diretor do Colégio Marista de Vila Velha, em dois períodos distintos.
Mineiro de São Gotardo, irmão Jair nasceu no dia 20 de abril de 1927 e ingressou, em 20 de dezembro de 1944, na congregação fundada pelo francês Marcelino Champagnat no século 19.
Em Vila Velha, ele comandou o Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, o nome oficial da instituição particular de ensino, de 1956 a 1961 e de 1980 a 1989.
Irmão Jair, cujo nome religioso era irmão Estêvão João, exerceu o apostolado Marista em várias cidades do Brasil e até no exterior. Além de Vila Velha e Recife, morou ou trabalhou em Curitiba (PR); Mendes (RJ); Varginha (MG); Roma (Itália); São Paulo (SP); Belo Horizonte (MG); Colatina (ES); Goiânia (GO); Patos de Minas (MG); Silvânia (GO) e Uberaba (MG).
Nesta longa trajetória, exerceu várias funções na estrutura administrativa e formativa da congregação Marista: conselheiro provincial, econômico provincial, superior, diretor, ecônomo local, formador e nucleador vocacional.
Depois de tantos anos atuando em diferentes cidades do país, irmão Jair estava morando, com outros irmãos idosos da congregação católica, no Recanto Nazaré, na capital pernambucana, onde será sepultado nesta sexta-feira (25), às 10h, no Cemitério Morada da Paz, posteriormente a uma missa de corpo presente na capela onde viveu seus últimos dias.
Vá na paz, irmão Jair!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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