Aos 92 anos, morre padre português que atuou em Aracruz por duas décadas

Morreu, na manhã desta quarta-feira (30), em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , o padre português José Mendes Lucas, conhecido como Padre Lucas, aos 92 anos. A notícia foi confirmada pela Diocese de Colatina, que não divulgou a causa da morte. O pároco chegou ao Brasil em 1967 e teve atuações marcantes no município onde vivia e em Linhares, cidade vizinha.

Padre Lucas foi ordenado como padre em 1956 na cidade espanhola de Valladolid. Depois serviu em missão em Luanda, na Angola, até 1970, quando foi obrigado a deixar o continente africano por motivos políticos. Ele decidiu vir para o Brasil.

Primeiro atuou em Linhares, onde ajudou a fundar comunidades eclesiais de base e, em 1983, tomou posse como pároco da Paróquia São João Batista, em Aracruz, que na época era a única da cidade, onde permaneceu por 22 anos. Segundo a comunidade religiosa, Lucas assumiu grandes desafios, em práticas que fortaleceram o laço dos fiéis com a igreja.

“Desempenhou grande papel em nossa cidade, sobretudo a colocação da prática do Concílio Vaticano II, a criação de várias comunidades eclesiais de base, bem como o fortalecimento das lideranças, também a articulação e criação das paróquias Imaculada Conceição em Coqueiral, Coração Eucarístico de Jesus em Guaraná, e a articulação da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus no Bairro Bela Vista na Sede”, informou a paróquia, em nota.

Conforme a Diocese de Colatina, Lucas deixou um legado de humildade e espiritualidade e teve a trajetória de fé marcada pela simplicidade e compromisso com a caridade e o serviço ao próximo.