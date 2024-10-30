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Obituário

1932
2024
Aos 92 anos, morre padre português que atuou em Aracruz por duas décadas
Pároco José Mendes Lucas, conhecido como Padre Lucas, foi ordenado na Espanha, e depois serviu em missão na Angola antes de vir para o Brasil, em 1970; no Espírito Santo, teve atuação em Linhares e Aracruz

Redação de A Gazeta

Publicado em

30 out 2024 às 10:47
Morreu, na manhã desta quarta-feira (30), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, o padre português José Mendes Lucas, conhecido como Padre Lucas, aos 92 anos. A notícia foi confirmada pela Diocese de Colatina, que não divulgou a causa da morte. O pároco chegou ao Brasil em 1967 e teve atuações marcantes no município onde vivia e em Linhares, cidade vizinha.
Padre Lucas foi ordenado como padre em 1956 na cidade espanhola de Valladolid. Depois serviu em missão em Luanda, na Angola, até 1970, quando foi obrigado a deixar o continente africano por motivos políticos. Ele decidiu vir para o Brasil.
Primeiro atuou em Linhares, onde ajudou a fundar comunidades eclesiais de base e, em 1983, tomou posse como pároco da Paróquia São João Batista, em Aracruz, que na época era a única da cidade, onde permaneceu por 22 anos. Segundo a comunidade religiosa, Lucas assumiu grandes desafios, em práticas que fortaleceram o laço dos fiéis com a igreja.
“Desempenhou grande papel em nossa cidade, sobretudo a colocação da prática do Concílio Vaticano II, a criação de várias comunidades eclesiais de base, bem como o fortalecimento das lideranças, também a articulação e criação das paróquias Imaculada Conceição em Coqueiral, Coração Eucarístico de Jesus em Guaraná, e a articulação da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus no Bairro Bela Vista na Sede”, informou a paróquia, em nota.
Conforme a Diocese de Colatina, Lucas deixou um legado de humildade e espiritualidade e teve a trajetória de fé marcada pela simplicidade e compromisso com a caridade e o serviço ao próximo.
Conforme o pedido do padre, o velório será realizado com simplicidade e sem adornos, com valores destinados a flores e velas convertidos em cestas básicas para os necessitados. O velório ocorre na Capela Mortuária Municipal, no bairro Jardins, a partir das 8h30. A missa de Corpo Presente será na Igreja Matriz São João Batista, às 16h, presidida pelo Dom Lauro Sérgio. O sepultamento acontece depois da missa, no Cemitério do Centro de Aracruz.

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