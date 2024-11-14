Leonel Ximenes

Conheça os sete futuros padres da Arquidiocese de Vitória

Missa do rito de ordenação dos diáconos provisórios será realizada em dezembro na Catedral Metropolitana

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 03:15

Catedral Metropolitana de Vitória, onde os sete diáconos serão ordenados Crédito: Fernando Madeira
Catedral Metropolitana de Vitória, onde os sete diáconos serão ordenados Crédito: Fernando Madeira
Será bem no finalzinho do ano a ordenação de novos sete diáconos provisórios da Arquidiocese de Vitória. A missa com o rito de ordenação diaconal, presidida pelo arcebispo dom Dario Campos, será realizada no dia 28 de dezembro, sábado, às 9h, na Catedral Metropolitana.
Os diáconos transitórios são aqueles que recebem o primeiro grau da ordem, em função de receberem o segundo, o presbiterado. Neste caso, apenas são ordenados os homens solteiros e dispostos a viverem o celibato em preparação ao sacerdócio.

OS FUTUROS DIÁCONOS

01

Antônio Vitor Favero

Paróquia de origem: Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Chaves;Paróquias em que exerceu pastoral: São Francisco de Assis, Laranjeiras, Serra; Bom Jesus, Novo Horizonte, Cariacica; Bom Pastor, Praia da Costa, Vila Velha.

02

Arthur Cristo da Silva

Paróquia de origem: São João Paulo II, Itaparica, Vila Velha. Paróquias em que exerceu pastoral: São José, São José, Guarapari; São Pedro, Jacaraípe, Serra; Sagrado Coração de Jesus, Itaquari, Cariacica.

03

Jacob Mariano Pimentel Firme

Paróquia de origem: Nossa Senhora da Conceição, Viana; Paróquias em que exerceu pastoral: Virgem Maria, Itacibá, Cariacica; Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha; Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praia da Costa, Vila Velha.

04

João Luís Caçandre

Paróquia de origem: Sant’Ana, Marechal Floriano; Paróquias em que exerceu pastoral: São José, São José, Guarapari; São Pedro, Jacaraípe, Serra; Nossa Senhora da Glória, Glória, Vila Velha; Virgem Maria, Itacibá, Cariacica

05

Marwin Amaral Martins

Paróquia de origem: São João Batista, Cariacica; Paróquias em que exerceu pastoral: Nossa Senhora da Penha, Jardim Limoeiro, Serra; Bom Pastor, Praia da Costa, Vila Velha; São Francisco Xavier, Iriri, Anchieta; Nossa Senhora da Penha, Flexal, Cariacica.

06

Pedro Nunes Gouveia

Paróquia de origem: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praia da Costa, Vila Velha; Paróquias em que exerceu pastoral: Santa Mãe de Deus, Ibes, Vila Velha; Nossa Senhora da Penha, Flexal, Cariacica; Sagrada Família, Jardim Camburi, Vitória.

07

Rodrigo Almeida Simões

Paróquia de origem: Nossa Senhora da Conceição, Viana; Paróquias em que exerceu pastoral: São José, Maruípe, Vitória; Nossa Senhora da Conceição, Serra; São Sebastião do Alto Guandu, Afonso Cláudio; São Lucas, Novo México, Vila Velha.
Existem também os diáconos permanentes, que são homens casados, voluntários, que não recebem remuneração pelo serviço à Igreja Católica. Estes não podem ascender ao grau de presbítero, por serem casados ou por opção.
Cabe aos diáconos, sejam transitórios ou permanentes, entre outros serviços, auxiliar o bispo e os padres nas celebrações, sobretudo na eucaristia, distribuir a comunhão, assistir o matrimônio e abençoá-lo, proclamar e pregar o Evangelho, presidir funerais e consagrar-se aos diversos serviços de caridade da Igreja.
O período de formação dos diáconos provisórios dura, geralmente, menos de um ano. Portanto, os sete diáconos que serão ordenados no final de dezembro deverão receber a ordem presbiteral em 2025.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Novos padres, novos diáconos: bispo faz mudanças em 13 paróquias no ES

Nova mudança de padres na Arquidiocese de Vitória: quem entra, quem sai

Veja quem é quem: dom Dario muda padres na Arquidiocese de Vitória

Padre de 92 anos que morreu no ES não quis flores nem velas: “Ajudem os pobres”

Uma ótima notícia do Senado para a Festa da Penha no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

