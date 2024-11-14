Conheça os sete futuros padres da Arquidiocese de Vitória

01
Antônio Vitor Favero
Paróquia de origem: Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Chaves;Paróquias em que exerceu pastoral: São Francisco de Assis, Laranjeiras, Serra; Bom Jesus, Novo Horizonte, Cariacica; Bom Pastor, Praia da Costa, Vila Velha.
02
Arthur Cristo da Silva
Paróquia de origem: São João Paulo II, Itaparica, Vila Velha. Paróquias em que exerceu pastoral: São José, São José, Guarapari; São Pedro, Jacaraípe, Serra; Sagrado Coração de Jesus, Itaquari, Cariacica.
03
Jacob Mariano Pimentel Firme
Paróquia de origem: Nossa Senhora da Conceição, Viana; Paróquias em que exerceu pastoral: Virgem Maria, Itacibá, Cariacica; Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha; Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praia da Costa, Vila Velha.
04
João Luís Caçandre
Paróquia de origem: Sant’Ana, Marechal Floriano; Paróquias em que exerceu pastoral: São José, São José, Guarapari; São Pedro, Jacaraípe, Serra; Nossa Senhora da Glória, Glória, Vila Velha; Virgem Maria, Itacibá, Cariacica
05
Marwin Amaral Martins
Paróquia de origem: São João Batista, Cariacica; Paróquias em que exerceu pastoral: Nossa Senhora da Penha, Jardim Limoeiro, Serra; Bom Pastor, Praia da Costa, Vila Velha; São Francisco Xavier, Iriri, Anchieta; Nossa Senhora da Penha, Flexal, Cariacica.
06
Pedro Nunes Gouveia
Paróquia de origem: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praia da Costa, Vila Velha; Paróquias em que exerceu pastoral: Santa Mãe de Deus, Ibes, Vila Velha; Nossa Senhora da Penha, Flexal, Cariacica; Sagrada Família, Jardim Camburi, Vitória.
07
Rodrigo Almeida Simões
Paróquia de origem: Nossa Senhora da Conceição, Viana; Paróquias em que exerceu pastoral: São José, Maruípe, Vitória; Nossa Senhora da Conceição, Serra; São Sebastião do Alto Guandu, Afonso Cláudio; São Lucas, Novo México, Vila Velha.